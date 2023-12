League One e League Two: i pronostici sulle partite del 1 gennaio

League One e League Two, si continua a giocare senza sosta nelle serie minori inglesi: notizie e pronostici.

In League One sono diventate 4 le partite di fila senza vittorie della capolista Portsmouth, che ora rischia di vedersi sorpassata dalla seconda della classe, il Bolton.

I Pompey non sono riusciti a risollevarsi in seguito alla sconfitta rimediata in casa del Bristol Rovers nel Boxing Day e tre giorni fa si sono accontentati di un deludente pareggio a reti bianche contro l’Exeter. Dopo due trasferte consecutive tornano a giocare a Fratton Park ma l’avversario è di quelli da prendere con le pinze: lo Stevenage infatti è quinto in classifica, a -7 dagli uomini di John Mousinho e viene da un roboante 3-0 rifilato al Northampton. Non sarebbe una sorpresa, insomma, se il Portsmouth mancasse nuovamente l’appuntamento con i tre punti. Tenterà invece di approfittare di un eventuale passo falso il Bolton, che è a sole due lunghezze dalla vetta.

I Trotters vanno a caccia della quarta vittoria consecutiva e il Burton Albion non sembra in grado di opporre resistenza di fronte ad una squadra così lanciata. Spostandoci un momento nelle parte destra della classifica, suscita particolare interesse lo scontro salvezza tra Reading ed Exeter, rispettivamente quartultima e quintultima, divise da soli tre punti (il Reading, però, ha giocato una gara in più). I Royals sono in ripresa – vengono da cinque risultati utili – e dovrebbero riuscire ad evitare la sconfitta anche in questo match.

League One e League Two: c’è lo scontro al vertice tra Stockport e Mansfield

L’altra gara da attenzionare, in League One, è quella tra Derby e Peterborough United, due squadre appaiate al terzo posto dietro a Portsmouth e Bolton.

Entrambe sono in gran forma e dovrebbe uscirne fuori un match molto equilibrato, in cui si segnerà sia da una parte che dall’altra. I gol non mancheranno neppure in Charlton-Oxford United e Carlisle-Port Vale.

Si gioca anche in League Two, dove gli occhi sono puntati sullo scontro al vertice tra la capolista Stockport e la sua principale inseguitrice, il Mansfield. Difficile individuare un chiaro favorito, con gli ospiti che dovrebbero dare filo da torcere agli uomini di David Challinor. Previsto equilibrio pure nell’altro match d’alta classifica tra Wrexham e Barrow. Otterranno verosimilmente dei risultati positivi il Notts County, impegnato in casa del Tranmere, e il Wimbledon, ospite del Forest Green. Almeno tre gol complessivi, infine, nella sfida tra Accrington Stanley e Salford City.

League One e League Two: possibili vincenti

• Stevenage o pareggio (in Portsmouth-Stevenage, League One, ore 16:00)

• Bolton (in Bolton-Burton Albion, League One, ore 16:00)

• Reading (in Reading-Exeter, League One, ore 16:00)

• Notts County o pareggio (in Tranmere-Notts County, League Two, ore 16:00)

• Wimbledon (in Forest Green-Wimbledon, League Two, ore 16:00)

Le partite da almeno un gol per squadra

• Derby County-Peterborough United, League One, ore 16:00

• Charlton-Oxford United, League One, ore 16:00

• Crawley-Swindon Town, League Two, ore 16:00

• Stockport-Mansfield, League Two, ore 16:00

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Carlisle-Port Vale, League One, ore 16:00

• Wrexham-Barrow, League Two, ore 16:00

• Forest Green-Wimbledon, League Two, ore 16:00

• Accrington Stanley-Salford City, League Two, ore 16:00