Lotto, quaterna da record: 216mila euro con questi numeri

Lotto, la quaterna è da record: il colpo vale 216mila euro ed è stato centrato con questi numeri. La seconda vincita più alta dell’anno. Ecco tutti i dettagli e come è successo

Un colpo clamoroso, il secondo più alto dell’anno. Dietro solamente alla straordinaria vincita centrata a Bellizzi, in provincia di Salerno, che ha regalato 376.500euro totali.

L’estrazione del lunedì del Lotto, quella che si doveva recuperare rispetto a quella saltata dello scorso 25 aprile, ha regalato un sogno incredibile – così come viene riportato da Agimeg.it – ad un fortunato scommettitore di Sanremo, in provincia di Imperia. La Liguria quindi sorride, e chissà, restando in tema canoro visto che la città oltre che per i fiori è conosciuta anche e soprattutto per il Festival, magari il fortunato o la fortunata si è fatto una passeggiata all’Ariston urlando in questo caso, e non cantando, tutta la propria gioia. Sì, perché il colpo è davvero importante e siamo certi che tutti questi soldi la vita la cambiano, eccome se lo fanno.

Lotto, oltre 200mila euro con questa quaterna

Una giocata di soli 4 euro. Un quaterna – non conosciamo comunque la ruota dove è stata centrata – che ha fruttato, udite udite, 216.600euro. Quaterna secca, senza nessuna possibilità di sbagliare. Vi chiederete voi: com’è potuto succedere? Non sappiamo rispondervi, perché la stessa domanda ce la stiamo ponendo anche noi proprio in questo momento.

Ma volete sapere i numeri con i quali è stato centrato il colpo? Ve li diciamo subito, perché qualcuno, magari, si potrebbe anche fare due domande, magari associandoli al proprio giorno di nascita, alla propria età, e anche all’anno di nascita. Sì, perché la quaterna è questa: 29-35-62-88. E chi quest’anno è nato nel 1988, può essere ancora serenamente nei 35 anni, e magari è nato anche il 29 di qualsiasi mese. Per il 62 invece non abbiamo idea, magari è stato un sogno, o magari è l’anno di nascita di uno dei genitori. Com’è, e come non è, la quaterna è stata centrata. E la vincita è stata davvero clamorosa.