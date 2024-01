Udinese-Lazio, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Udinese-Lazio è una partita valida per la diciannovesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, tv, streaming.

È arrivata in modo rocambolesco la seconda vittoria consecutiva della Lazio in campionato, contro un Frosinone che all’Olimpico ha messo paura ai biancocelesti, costretti a fare a meno di due pilastri come Luis Alberto e Immobile.

Dopo un primo tempo deludente la squadra di Maurizio Sarri si era ritrovata sotto di un gol ad inizio ripresa: a scacciare gli incubi c’hanno pensato due degli acquisti estivi, Castellanos e Isaksen, che in pochi minuti hanno ribaltato i ciociari, capitolati definitivamente poi dopo il gol di Patric (3-1). Due successi di fila, dicevamo, per una Lazio che continua in ogni caso a navigare attorno a metà classifica e che per il momento rimane distante dal quarto posto, lontano sei punti. I capitolini sono noni, ma hanno un solo punto in meno di Roma e Napoli ed è portata di sorpasso anche l’Atalanta (+2) che in questo turno sarà impegnata nello scontro diretto con i cugini giallorossi. A proposito, nella Capitale è salita di nuovo la febbre derby: in Coppa Italia, la prossima settimana, la Lazio affronterà la Roma in un match che vale la semifinale. La stracittadina di coppa potrebbe dunque condizionare le scelte di Sarri nella sfida con l’Udinese. I friulani una settimana fa hanno sorpreso tutti strapazzando 3-0 il Bologna, confermando di essere in crescita. La cura Cioffi sembra funzionare: sono quattro i risultati positivi nelle ultime cinque giornate ed in casa i bianconeri non perdono addirittura da settembre.

Udinese-Lazio: le ultime notizie sulle formazioni

Cioffi dovrebbe confermare la formazione che ha battuto il Bologna, con Pereyra a supporto di Lucca, ancora in gol contro i felsinei. A centrocampo si rivedrà Lovric: soltanto panchina per Samardzic, distratto dalle voci di mercato (potrebbe finire al Napoli). In porta tocca ancora a Okoye, preferito a Silvestri.

Sarri recupera Lazzari, tornato dopo le due giornate di squalifica, e Casale, che andrò a fare compagnia a Patric al centro della difesa. Ancora out Immobile e Luis Alberto: nel tridente offensivo scalpita Isaksen, favorito su Felipe Anderson.

Come vedere Udinese-Lazio in diretta tv e in streaming

Udinese-Lazio, in programma domenica alle 15:00 al Bluenergy Stadium di Udine, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Il derby di Coppa Italia alle porte potrebbe “distrarre” la Lazio, che quest’anno non ha mai brillato in quanto a costanza. L’Udinese peraltro ha bisogno di punti per continuare ad allontanarsi dalla zona rossa e sembra poter mettere in difficoltà i biancocelesti in uno stadio in cui hanno vinto solo Juventus e Fiorentina. I friulani, poi, sono abbonati ai pareggi: ben 11 quelli totali. Non sarebbe una sorpresa se anche la sfida con i capitolini terminasse con un nulla di fatto.

Le probabili formazioni di Udinese-Lazio

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele, Lovric, Walace, Payero, Kamara; Pereyra; Lucca.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Casale, Marusic; Guendouzi, Rovella, Kamada; Isaksen, Castellanos, Zaccagni.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1