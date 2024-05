Scommesse, un listone lineare per il colpaccio da 38mila euro

Scommesse, un listone clamoroso composto da 24 partite che alla fine ha portato alla clamorosa vincita di 38mila euro. Ecco come e dove è successo

Incredibile! Davvero tutto incredibile. Perché di vincite clamorose con le scommesse, nel corso di questi anni, ve ne abbiamo raccontate davvero parecchie e quindi siamo quasi pronto a tutto, ma mai avevamo visto onestamente una cosa del genere. Quasi fuori da ogni logica.

Intanto: il colpo è stato piazzato sul sito della PlanetWin365, che ogni giorno pubblica quella che è la vincita del giorno e anche quella della settimana. Ma in questo caso, visto l’importo giocato e visti i soldi che sono stati strappati al bookmaker, possiamo tranquillamente affermare che si tratti, senza dubbio, della vincita del mese. Due euro e cinquanta, sì, avete letto bene, 2,50euro per un totale di 38mila 202euro. Ma com’è stato possibile? Semplice, azzeccando 24 partite!

Scommesse, ecco il listone clamoroso

Scommessa lineare eh, senza dubbio: ma rimane comunque una cosa quasi impossibile riuscire a centrare tutte queste partite. Allora, ve le diciamo tutte, armandoci di santa pazienza. Atalanta vincente contro l’Empoli, Gol Bologna-Udinese e 1X con over 1,5 di Napoli-Roma. L’over 2,5 del Bournemouth e dell’Arsenal in Premier League, il 2primo tempo 2 finale del Manchester City sempre in Inghilterra.

Poi: Under 2,5 tra Cadice e Maiorca nella Liga, il gol di Salisburgo-Sturm Graz, il 2 dei Rangers in Scozia e così come quello del Celtic. Entrambe le squadre a segno in Porto-Sporting Lisbona, l’1 del Lione sul Monaco, e il 2 del Lilla sul campo del Metz. Vittoria dello Sparta Praga e dell’Independiente Del Cale. Un Under 2,5 di un campionato europeo indecifrabile, la vittoria del Nacional in Portogallo così come altri Under 2,5 in Sudamerica. Il 2 del Motagua, Over 2,5 il Club Brugge, X2 l’Anderlecht, Over 2,5 l’Union Saint Gilloise e infine la vittoria del Gdynia. In tutto questo la quota più alta era il gol della partita del campionato italiano tra Bologna e Udinese che valeva poco più di 2 volte la posta. Per il resto tutte sono il 2. Tutto davvero incredibile.