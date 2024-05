I pronostici di mercoledì 1 maggio: Champions League e Serie B

I pronostici di mercoledì 1 maggio: c’è l’altra semifinale di Champions League e un turno infrasettimanale di Serie B.

Sarà la Serie B la grande protagonista di questo primo maggio: si giocano tutte e dieci le partite della terzultima giornata di campionato con in arrivo nuovi verdetti aritmetici.

Uno potrebbe essere la promozione in Serie A del Parma, che giocherà in casa del Bari in crisi di risultati e a rischio retrocessione. Tre punti probabili, meno il salto di categoria aritmetico perché servirebbe anche il passo falso di almeno una delle due rivali, con il Como che in casa del Cittadella ha un compito senza dubbio più semplice del Venezia in trasferta a Catanzaro.

La Sampdoria in casa del retrocesso Lecco ha l’occasione di avvicinare l’obiettivo playoff centrando i tre punti: missione alla portata.

Pronostici altre partite

Questo mercoledì si gioca anche la seconda semifinale di Champions League. Il Borussia Dortmund quest’anno si esalta solo in campo europeo ma chi sembra stare meglio, in questo finale di stagione, è sicuramente il PSG, che con Luis Enrique che sta raccogliendo i frutti del lavoro iniziato in estate. Fare risultato nella bolgia del Signal Iduna Park non è mai semplice, ma i transalpini più continui a livello di rendimento ed appena laureatisi per il terzo anno di fila campioni di Francia partono favoriti in una partita in cui i gol dovrebbero arrivare puntuali.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Cremonese vincente o pareggio e almeno due complessivi in Cremonese-Pisa, Serie B, ore 12:30

Vincenti

• Como (in Como-Cittadella, Serie B, ore 15:00)

• Parma o pareggio (in Bari-Parma, Serie B, ore 15:00)

• Spezia o pareggio (in Spezia-Palermo, Serie B, ore 15:00)

• Sampdoria (in Lecco-Sampdoria, Serie B, ore 18:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Catanzaro-Venezia, Serie B, ore 15:00

• Como-Cittadella, Serie B, ore 15:00

• Borussia Dortmund-PSG, Champions League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Catanzaro-Venezia, Serie B, ore 15:00

• Feralpisalò-Brescia, Serie B, ore 15:00

• Borussia Dortmund-PSG, Champions League, ore 21:00

Il “clamoroso”

PSG vincente e almeno un gol per squadra (in Borussia Dortmund-PSG, Champions League, ore 21:00)