Borussia Dortmund-PSG, Champions League: streaming gratis, formazioni, pronostici

Borussia Dortmund-PSG è una partita valida per l’andata delle semifinali di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: streaming, probabili formazioni, pronostici.

Un’ossessione per il PSG, un sogno per il Borussia Dortmund. Si potrebbe riassumere così, parafrasando Josè Mourinho, la meno blasonata di queste semifinali di Champions League. Che, tra l’altro, è una sorta di remake delle due sfide già andate in scena durante la fase a gironi.

Sì, tedeschi e francesi erano stati sorteggiati nello stesso gruppo – insieme a Milan e Newcastle – poi vinto a sorpresa dai gialloneri di Edin Terzic. Il PSG invece si qualificò per il rotto della cuffia: chiuse a quota 8 punti come il Milan ma arrivò davanti ai rossoneri grazie alla miglior differenza reti negli scontri diretti. Eppure i parigini rimasero imbattuti sia all’andata che al ritorno con il Borussia: 2-0 a settembre al Parco dei Principi e 1-1 a dicembre al Signal Iduna Park. Luis Enrique, tecnico dei neocampioni di Francia, metterebbe la firma per replicare due risultati del genere, soprattutto per uscire indenne dal catino giallonero con un risultato positivo, in modo da giocarsi poi il tutto per tutto nella capitale transalpina, davanti al proprio pubblico.

Il Borussia Dortmund, tuttavia, rimane un avversario da prendere con le pinze, nonostante in Bundesliga finora abbia deluso e rischi di rimanere addirittura fuori dalle prime quattro. La squadra di Terzic ha però dato il meglio di sé in coppa, tornando così a giocare una semifinale a distanza di più di dieci anni dall’ultima volta.

La missione di Luis Enrique

Dopo aver lasciato tutti a bocca aperta nella fase a gironi, Kobel e compagni hanno fatto fuori PSV Eindhoven e Atletico Madrid. Una qualificazione a dir poco rocambolesca quella ottenuta ai danni dei Colchoneros, ribaltati 4-2 davanti al “muro giallo” (l’andata era terminata 2-1 per la squadra di Diego Simeone).

Due avversarie spagnole invece per il PSG finora nella fase ad eliminazione diretta. Liquidata senza problemi la pratica Real Sociedad, Luis Enrique e i suoi uomini si sono presi lo scalpo del Barcellona, al termine di una doppia sfida in cui è successo di tutto. Battuti 3-2 al Parco dei Principi, i parigini hanno travolto i blaugrana a Montjuic (1-4), approfittando però dell’inferiorità numerica dei catalani, in 10 a metà primo tempo. Nel frattempo il PSG ha scritto la parola fine sulla Ligue 1 2023-24: domenica è arrivata l’aritmetica del dodicesimo titolo, il terzo di fila, vinto nonostante il pareggio di sabato scorso con il neopromosso Le Havre (3-3). Il Borussia Dortmund invece ha incassato una bruttissima sconfitta nello scontro diretto per il quarto posto con il Lipsia, che alla Red Bull Arena ha stravinto 4-1, portandosi a +5 dai gialloneri.

Terzic è senza l’attaccante ivoriano Haller e si augura che Hummels, Malen e Maatsen riescano a recuperare dai rispettivi infortuni: tutti e tre dovrebbero farcela. Luis Enrique ha fatto riposare diversi titolari in campionato: a Dortmund torneranno dal 1′ i vari Donnarumma, Mbappé, Nuno Mendes e Fabian Ruiz.

Come vedere Borussia Dortmund-PSG in streaming gratis

Borussia Dortmund-PSG è in programma mercoledì alle 21:00 e si giocherà al Signal Iduna Park di Dortmund, in Germania. L’incontro verrà trasmesso in streaming su Amazon Prime Video. La telecronaca sarà effettuata da Sandro Piccinini, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini. Abbonarsi alla piattaforma, che ha l’esclusiva su 16 gare del mercoledì di Champions League, ha un costo di 4,99 euro al mese o di 49,90 euro all’anno. Chi non è ancora abbonato può attivare gratis una prova di 30 giorni.

Il pronostico

Il Borussia Dortmund quest’anno si esalta ogni volta che ascolta la musichetta della Champions League ma chi sembra stare meglio, in questo finale di stagione, è sicuramente il PSG, con Luis Enrique che sta raccogliendo i frutti del lavoro iniziato in estate. Fare risultato nella bolgia del Signal Iduna Park non è mai semplice, tuttavia continuiamo a vedere leggermente favoriti i transalpini, più continui a livello di rendimento ed appena laureatisi per il terzo anno di fila campioni di Francia. I gol complessivi, vista la fragilità di entrambe le difese, dovrebbero essere almeno tre.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-PSG

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Emre Can; Sancho, Brandt, Adeyemi; Füllkrug.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Hernández, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz; Dembélé, Mbappé, Barcola.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2