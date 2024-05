Sinner infrange un nuovo record: il comunicato UFFICIALE

Incredibile Sinner, i numeri diffusi vi sbalordiranno: un nuovo record per il campione di San Candido, è ufficiale.

Orde di tifosi di tutte le età e nazionalità che affrontano code interminabili pur di strappargli un selfie e un autografo. Migliaia di post, ogni giorno, con il suo nome nell’hashtag. E ancora, prime pagine, servizi di approfondimento, interviste e chi più ne ha più ne metta. Non è facile, insomma, tradurre in cifre il successo interplanetario della volpe rossa di San Candido, un tennista che sta facendo sognare tutti con i suoi colpi da maestro e con la passione che riversa nello sport di cui è campione assoluto.

Oggi vogliamo dare i numeri, però. E per farlo ci avvarremo del comunicato stampa diffuso da Sky nelle scorse. Un comunicato che racconta e sintetizza alla perfezione quello che sta accadendo in Italia, il cui merito, provate a dire il contrario, è anche e soprattutto di Jannik Sinner. Anche perché adesso, finalmente, è ufficiale: il tennista altoatesino ha infranto un nuovo record ed è tutto nero su bianco.

“Che il tennis sia un pilastro sempre più solido della Casa dello Sport – si legge nella nota di cui sopra – è dimostrato anche dai numeri: su Sky la capacità di catalizzare le attenzioni del pubblico grazie ai grandi match è infatti cresciuta del 135% rispetto allo scorso anno, portando di fatto questo sport a totalizzare il 22% degli ascolti complessivi di Sky Sport. Basti pensare che sul solo canale dedicato Sky Sport Tennis i contatti unici giornalieri sono sostanzialmente raddoppiati (+87%) rispetto allo stesso periodo del 2023, arrivando durante i tornei a quota 665 mila” .

Sinner uomo dei record: è tutto nero su bianco

“Una settimana di tennis – c’è scritto ancora nel comunicato – raccoglie in media davanti alla tv 1 milione 883 mila spettatori unici, +67% rispetto a un anno fa. Molto alti soprattutto i numeri degli spettatori unici giornalieri dei tre ATP Masters 1000 disputati finora: 3,4 milioni per Indian Wells, 4,3 milioni per Miami e 3,7 milioni per Monte-Carlo”.

“Inoltre, sono sempre del 2024 ben 3 dei 6 match di tennis più visti di sempre nella storia di Sky: la finale del Masters 1000 di Miami tra Sinner e Dimitrov e le semifinali dei Masters 1000 di Monte-Carlo (Sinner-Tsitsipas) e Miami (Sinner-Medvedev)”. Non v’è dubbio, insomma, che l’impennata dei numeri di Sky rifletta in toto la crescita, progressiva ma esponenziale, del numero 2 del mondo, protagonista della metà dei best match della storia di Sky: un record pazzesco, che è solo un assaggio.

E non è finita qui, tanto è vero che il colosso della pay tv ha in serbo una nuova sorpresa per gli amanti del tennis. Il nuovo studio ipertecnologico con la realtà aumentata darà agli spettatori la possibilità di immergersi ancor di più nel magico mondo di Sinner & Co. Siamo solo all’inizio, dunque: il meglio deve ancora venire.