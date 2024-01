Gratta e Vinci, il più amato regala gioie: 500mila euro

Gratta e Vinci, è sempre uno dei biglietti più amati a regalare gioie. Ecco il colpo da 500mila euro. Questa volta il Nord non centra nulla

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Sì, sappiamo tutti che questo è il testo di una famosa canzone che molto spesso viene utilizzata appunto quando succedono alcune cose. E in questo caso la possiamo utilizzare per un Gratta e Vinci, quello che è il più amato, senza dubbio, dagli italiani.

Sarà il nome, saranno i colori, sarà quello che volete, ma Il Miliardario, quello da 5 euro, quello che da tantissimo tempo è in circolazione, è sempre quel tagliando che molti nella vita hanno deciso di comprare almeno una volta. E che nel corso degli anni, anche se poi sono appassionati anche ad altri tipi di gioco, decidono di riprendere per tentare quel brivido e per cercare la fortuna. Una fortuna che continua a vederci bella chiara quando di mezzo c’è, appunto, questo biglietto che ha regalato moltissime gioie e che continua a regalarne a chi decide di provarci. E anche in questo caso parliamo della vincita massima, quella da 500mila euro.

Gratta e Vinci, il colpo è da capogiro

Questa volta non c’è di mezzo il Nord Italia, con la Provincia di Milano, così come vi abbiamo raccontato nel corso degli ultimi giorni, che ha piazzato una tripletta da un milione e mezzo di euro. Adesso ci spostiamo al centro Italia, visto che così come raccontato da Agimeg, la vincita è stata piazzata ricevitoria di via Giosuè Carducci 14/c ad Aprilia, località in provincia di Latina.

Il premio massimo nelle tasche di un appassionato che ha deciso di provarci comprando il biglietto vincente. Un biglietto che gli ha cambiato la vita e che sicuramente gli ha fatto iniziare nel migliore dei modi, e praticamente come non era aspettato, il 2024. Un anno bellissimo sicuro, con quasi mezzo milione di euro in tasca visto che pagherà comunque un bel 20% di tasse sulla vincita che andranno nelle casse dello Stato. Oggettivamente cambia pochissimo. Quello che rimane è il colpaccio. Grosso. Grossissimo. Che tutti i giocatori per una volta sognano ma che pochi eletti riescono a fare.