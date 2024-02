Nantes-PSG, Ligue 1: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Nantes-PSG è una partita valida per la ventiduesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 21:00: statistiche, probabili formazioni, diretta tv e pronostici.

Mbappé e Barcola, il presente ed il futuro del calcio francese, mercoledì scorso hanno sistemato la pratica Real Sociedad, permettendo al PSG di ipotecare la qualificazione ai quarti di finale di Champions League, il grande sogno nel cassetto dell’esigente patron Al-Khelaifi.

I campioni di Francia in carica hanno avuto la meglio 2-0 al Parco dei Principi. E nella gara di ritorno, in terra basca, potranno addirittura permettersi di perdere, purché con un solo gol di scarto. La squadra di Luis Enrique conferma di essere in un buon momento – l’ultimo k.o. risale a novembre, quando si arrese al Milan – e adesso potrà concentrarsi senza troppi assilli sul campionato. Il tecnico spagnolo vuole un altro filotto, con l’obiettivo di allungare ulteriormente sulle inseguitrici – dopo l’ultimo turno il Nizza è precipitato a -11 – e mettere una seria ipoteca sull’ennesimo titolo. Intanto grazie al successo ottenuto sabato ai danni del Lille (3-1), il PSG ha raggiunto quota 50 punti: nella storia del massimo campionato francese solo una squadra (il Nimes) non è riuscita a laurearsi campione dopo averne totalizzati così tanti a questo punto della stagione.

In Ligue 1 il PSG non perde da settembre

Mbappé e compagni finora in Ligue 1 hanno incassato a malapena una sconfitta: era settembre e fu proprio il Nizza dell’italiano Farioli a dare un dispiacere al PSG, portando via i tre punti dal Parco dei Principi.

Luis Enrique e i suoi uomini in questo fine settimana faranno visita al pericolante Nantes, reduce dal successo esterno contro il Tolosa (1-2), uno scontro diretto tra due squadre che attualmente galleggiano sopra la zona rossa. Una sorta di liberazione per i gialloverdi di Jocelyn Gourvennec, che non vincevano da oltre due mesi e venivano da settimane difficilissime. Il pericolo retrocessione, tuttavia, è tutt’altro che scongiurato: il Lorient terzultimo ha solo tre punti in meno del Nantes.

Come vedere Nantes-PSG in diretta tv e in streaming

La sfida tra Nantes e PSG è in programma sabato alle 21:00. Si potrà vedere in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Imbattuto da 16 partite, il PSG non dovrebbe avere problemi ad espugnare anche lo stadio del Nantes. Le fatiche europee non incideranno più di tanto visto l’enorme divario ma non è da escludere che, come all’andata – i parigini la spuntarono a fatica 2-1 – il Nantes riesca a segnare almeno un gol.

Le probabili formazioni di Nantes-PSG

NANTES (4-3-3): Lafont; Duverne, Castelletto, Zézé, Cozza; Sissoko, Chirivella, Douglas Augusto; Mollet, Mohamed, Kadewere.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Danilo Pereira, Hernandez; Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha; Dembélé, Mbappé, Barcola.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2