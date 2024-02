I pronostici di sabato 17 febbraio: Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga

I pronostici di sabato 17 febbraio: tornano in campo Serie A, Premier League, Eredivisie, Liga, Bundesliga e Ligue 1.

La venticinquesima giornata di Serie A prosegue con altre tre partite al sabato: in campo Napoli, Juventus e Atalanta che sulla carta potrebbero vincere tutte e tre contro Genoa, Verona e Sassuolo. A rischiare di più il flop sono i campioni d’Italia che nonostante il cambio di allenatore non sono ancora riusciti a svoltare una stagione fin qui deludente.

I bianconeri sono in serie negativa ma affrontano un Verona indebolito dal calciomercato invernale. Nel caso dell’Atalanta, nonostante l’imprevedibilità del Sassuolo, è difficile immaginare un risultato diverso dalla vittoria della squadra di Gasperini che attraversa un periodo di forma eccezionale trascinata da De Ketelaere.

Pronostici altre partite

Nel resto d’Europa vittorie probabili per Stoccarda, Arsenal e Lille, tra le partite che promettono gol occhio a Heidenheim-Bayer Leverkusen e Lipsia-Borussia Monchengladbach di Bundesliga e Brentford-Liverpool e Tottenham-Wolverhampton di Premier League.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Newcastle vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Newcastle-Bournemouth, Premier League, ore 16:00

Vincenti

• Stoccarda (in Darmstadt-Stoccarda, Bundesliga, ore 15:30)

• Arsenal (in Burnley-Arsenal, Premier League, ore 16:00)

• Lille (in Lille-Le Havre, Ligue 1, ore 17:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Heidenheim-Bayer Leverkusen, Bundesliga, ore 15:30

• Lipsia-Borussia Monchengladbach, Bundesliga, ore 18:30

• Atalanta-Sassuolo, Serie A, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra

• Brentford-Liverpool, Premier League, ore 13:30

• Tottenham-Wolverhampton, Premier League, ore 16:00

• Palermo-Como, Serie B, ore 16:15

Il “clamoroso”

Pareggio (in Valencia-Siviglia, Liga, ore 21:00)