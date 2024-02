Rayo Vallecano-Real Madrid, Liga: tv, formazioni, pronostici

Rayo Vallecano-Real Madrid è una gara valida per la venticinquesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 15:00: tv, formazioni e pronostici

La vittoria contro il Girona ha forse chiuso il discorso: il Real Madrid è pronto a tornare a prendersi la Liga e la classifica è chiara ormai. Solamente i Blancos possono perdere il campionato in questo momento, ma segnali di resa, oppure di momento un poco così, non ce ne stanno. Quindi anche contro il Rayo Vallecano in trasferta dovrebbe arrivare una vittoria per gli uomini di Ancelotti.

Che sì vengono dalle fatiche di Coppa, ma la vittoria ottenuta sul campo del Lipsia può solo dare un aiuto alla squadra madrilena: il passaggio del turno dopo la rete di Brahim Diaz che ha deciso il match in Germania è in cassaforte, e in queste settimane che mancano al ritorno la capolista si concentrerà solamente nel non perdere punti in campionato.

Di solito, questi match, sono pericolosi: delle trappole in poche parole visto che il dispendio è sicuramente importante. Ma anche la notizia di Mbappé, che ha detto al Psg che l’anno prossimo lascerà il club, potrebbe spingere la squadra del tecnico italiano a fare meglio. Sulle ali di un entusiasmo di uno degli acquisti più importanti degli ultimi anni nel Mondo, non solo per il Real stesso. Insomma, contro un Rayo Vallecano che comunque sta benino, e che occupa una buona posizione in classifica, siamo sicuri che gli ospiti porteranno a casa i tre punti. Che potrebbero anche chiudere la questione Liga in maniera definitiva.

Come vedere Rayo Vallecano-Real Madrid in diretta tv e streaming

Rayo Vallecano-Real Madrid, valida per la venticinquesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 14:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

In un match da almeno tre reti complessive e probabilmente anche da almeno una rete per squadra, pochi dubbi sulla vittoria del Real Madrid. Ancelotti cambierà qualcosa nell’undici titolare ma la sua squadra resterà ampiamente competitiva. E porterà a casa l’intera posta in palio.

ISCRIVITI ai canali TELEGRAM o WHATSAPP per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Rayo Vallecano-Real Madrid

RAYO VALLECANO (4-2-3-1): Dimitrievski; Balliu, Mumin, Lejeune, Espino; Valentin, Ciss; Palazon, K Perez, A Garcia; Camello.

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Tchouameni, Nacho, F Garcia; Valverde, Kroos, Camavinga; Joselu; Rodrygo, Vinicius.



POSSIBILE RISULTATO: 1-3