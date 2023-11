Berrettini, con la Satta volano parole grosse: è successo a Montecarlo

Berrettini, con Melissa Satta sta succedendo praticamente di tutto: parole grosse nel Principato di Monaco.

Non sarà una vacanza di fine stagione come tutte le altre. Non potrà esserlo, per forza di cose. Sia perché il 2023 è finito in malo modo e sia perché il 2024 è così pericolosamente vicino che Matteo Berrettini non può prendersi il lusso di perdere tempo. Men che meno ora che è senza coach e senza team.

Avrebbe potuto prendere un volo per un continente a caso e sdraiarsi su una spiaggia assolata per lasciarsi alle spalle la tensione e le delusioni accumulate in questi mesi disastrosi, ma non lo ha fatto. Ha preferito rimanere in zona, più precisamente nel Principato di Monaco, perché qualcosa, evidentemente, si sta muovendo. Il tennista romano è in cerca, come noto, di un nuovo allenatore, dopo che il rapporto fra lui e il suo storico mentore, Vincenzo Santopadre, si è concluso. Potrebbe aver deciso di non muoversi perché c’è qualche trattativa in corso, probabilmente. E non escludiamo che possa aver già preso accordi con qualcuno, addirittura, dal momento che il mese di dicembre è ormai alle porte e che il romano dovrà presto iniziare ad allenarsi in vista dell’Australian Open.

Niente vacanze, insomma, per Matteo. Berrettini si trova a Montecarlo, dove risiede ufficialmente, ma non è solo. È bensì in ottima compagnia, come abbiamo avuto modo di scoprire grazie a una foto apparsa proprio nelle scorse ore sui social network.

Berrettini, il triangolo funziona: Montecarlo in love

Con lui ci sono la compagna, l’ex velina Melissa Satta, e il figlio di lei, Maddox, nato dal precedente matrimonio della showgirl con il calciatore Kevin-Prince Boateng. Matteo sapeva quanto fosse importante per la sua dolce metà che lui instaurasse un buon rapporto col bambino e, in effetti, bisogna ammettere che non si è mai tirato indietro.

A Montecarlo, tra una cosa e l’altra, fra il tennista e l’ex velina sono volate parole grosse. Letteralmente. In alto a destra, nel selfie che li ritrae tutti e tre insieme nell’ascensore del condominio in cui vive il martello romano, c’è scritto in effetti qualcosa di molto importante.

La Satta ha aggiunto la frase “Family in Montecarlo”, parole che la dicono lunga su quanto le cose siano diventate serie. Tutto era tranne che un fuoco di paglia, insomma, come si evince chiaramente dalla complicità che c’è tra Berrettini e il piccolo Maddox, che il prossimo anno spegnerà 10 candeline. Le prove tecniche di famiglia sono andate alla grande, dunque, e chissà che la Satta non possa presto realizzare il suo sogno di avere un altro figlio.