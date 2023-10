Berrettini e Satta presto in quattro: tra prove tecniche e confessioni

Berrettini, la storia con la bella Melissa procede talmente bene che in cantiere c’è già un bellissimo progetto: confessione inaspettata.

Sul fronte sportivo non va troppo bene. L’infortunio rimediato durante gli Us Open gli sta rubando tempo prezioso e sta rendendo impossibile, soprattutto, fermare l’emorragia di punti che lo ha fatto inevitabilmente precipitare in classifica. E senza punti, si sa – l’antico adagio dice più o meno questo, no? – non se ne cantano classifiche.

Fortuna che sul fronte sentimentale, quanto meno, va tutto a gonfie vele. La storia d’amore tra Matteo Berrettini e Melissa Satta, che a detta dei detrattori non sarebbe durata che una manciata di settimane, continua invece a tenere banco. La showgirl e il tennista non potrebbero essere più legati e innamorati di così, segno che il romano ha trovato nell’ex velina il conforto ed il sostegno che cercava e che Ajla Tomljanovic, evidentemente, non era più in grado di offrirgli.

Ed è anche alla luce di cotanta complicità, evidentemente, che le cose fra loro si sono fatte particolarmente serie. Se così non fosse, d’altra parte, la bella Melissa non avrebbe mai permesso all’atleta capitolino di avvicinarsi al figlio Maddox, nato dal suo precedente matrimonio con Kevin Prince Boateng. Già a pochi mesi dall’inizio della loro relazione, sembra che il bambino e il tennista abbiano un rapporto molto speciale e che Berrettini abbia già un ruolo importantissimo nella vita del piccolo.

Berrettini e il sogno di Melissa Satta: cicogna in arrivo?

Quanto siano in sintonia lo si evince chiaramente dagli scatti, pubblicati dal settimanale Chi, che ritraggono i tre insieme a Montecarlo. Matteo, Melissa e Maddox hanno trascorso un weekend nel Principato, a casa di Berrettini, come una vera famiglia. Perché è questo che sembrano già essere, in fin dei conti.

Tra passeggiate in centro e shopping selvaggio (soprattutto di giocattoli), pranzi al Country Club e un po’ di relax, l’allegro trio se l’è spassata alla grande. E c’è di più. Giacché le cose vanno così tanto bene, in questa nuova e per nulla insolita famiglia, la Satta starebbe facendo un pensierino sull’opportunità di allargarla. Ne ha parlato qualche sera fa a Belve, alla corte di Francesca Fagnani, raccontando del suo sogno di avere un altro figlio.

“Manca sempre qualcosa per definirsi davvero felice – ha detto Melissa in studio – Sono ambiziosa, nel lavoro c’è sempre un qualcosa in più che potrei fare, così come nella vita privata. Magari vorrei avere un altro figlio, ma non è mai il momento giusto se ci pensi. Potrebbe essere sempre il momento giusto”. Che la cicogna possa presto giungere in visita nella ridente Montecarlo?