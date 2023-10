Melissa Satta sputa fuoco, tutta colpa di Caressa: “Una rosicona”

Melissa Satta, ne sono successe di tutti i colori. La colpa è di Caressa: volano parole pesanti, reazione inaspettata.

Sapeva bene, quando ha ricevuto il suo invito, che in quello studio non avrebbe avuto vita facile. Che la padrona di casa, abilissima in questo senso, avrebbe fatto di tutto, anzi, per metterla in difficoltà e per estorcerle dichiarazioni d’un certo peso. Cosa che, puntualmente, è infatti accaduta.

L’intervista di Melissa Satta a Belve non è stata esattamente una passeggiata di salute. Francesca Fagnani ha affondato il coltello nella piaga più e più volte, “infastidendo” la showgirl al punto da farle vuotare il sacco. Da permetterle di “vendicarsi”, in un certo senso, di coloro i quali, nell’ultimo anno, hanno avuto da ridire sulla sua storia con Matteo Berrettini. La relazione con il noto tennista romano è stata senz’altro l’argomento principe della puntata, non fosse altro per accendere i riflettori sul triste stereotipo della donna mangiauomini che debilita i propri compagni fino a pregiudicarne il rendimento in campo.

Era successo ai tempi di Kevin Prince Boateng ed è successo, puntualmente, anche con il martello capitolino. Il fatto che sia precipitato in classifica e che abbia giocato pochissimo nel 2023 sarebbe imputabile alla Satta, come sostengono in molti, e non agli infortuni con cui ha dovuto fare i conti o alla perdita “fisiologica” dei punti accumulati durante la scorsa stagione. Ma tant’è, questa è un’altra storia. E non è quella che intendiamo raccontarvi oggi, perché francamente ne siamo un po’ pieni.

Melissa Satta su tutte le furie: caos in studio

Vorremmo soffermarci, più che sulle dichiarazioni dell’ex velina a proposito della sua storia d’amore e degli attacchi subito in questo anno, su un altro dei tanti dardi scoccati dalla Satta nello studio di Belve.

belve francesca fagnani melissa satta paola ferrari pic.twitter.com/BLFdkejfyk — spirito archive (@sidespirito) October 24, 2023

La Fagnani non ha resistito alla tentazione di ricordare alla showgirl le parole, per nulla gentili, che la giornalista Paola Ferrari aveva usato qualche tempo fa nei suoi riguardi. “La funzione di Melissa – aveva detto – è quella di dare sostanza a uno stereotipo dei più triti, quello della bella donna che sta lì solo per mettere in mostra le sue belle qualità. Non giornalistiche. Anche tutti quei risolini quando si è tolta la giacca, una scena vecchia e avvilente. Erbaccia televisiva che purtroppo fatichiamo a estirpare”. L’episodio a cui si riferiva è quello, datato settembre 2021, in cui Fabio Caressa, che stava ospitando la bella Melissa nello studio di Sky Calcio Club, aveva alluso al momento in cui la Satta, finalmente, si sarebbe tolta la giacca.

Un commento che, ritenuto sessista, era puntualmente finito nel tritacarne. In quello della Ferrari, nel caso specifico. E a Belve, finalmente, l’ex conduttrice di Goal Deejay ha potuto togliersi qualche sassolino dalla scarpa: “Questa è una rosicona – ha detto in riferimento alla giornalista che l’aveva screditata – Cosa c’è di male poi a togliere la giacca, toglie la professionalità a una donna?”. Non una puntatina esattamente tranquilla, insomma…