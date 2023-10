Fiorentina-Cukaricki è una partita valida per la terza giornata della fase a gironi di Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: tv, pronostici.

La Fiorentina nel posticipo di lunedì scorso ha fallito l’ennesimo esame di maturità. I viola, infatti, avevano davanti un’occasione ghiottissima, e cioè quella di raggiungere la Juventus al terzo posto e portarsi a soli due punti dalla vetta. Ma l’hanno sprecata in maniera scriteriata, perdendo il derby toscano con l’Empoli (0-2) davanti al proprio pubblico, contro una squadra che aveva vinto una sola partita e, soprattutto, segnato a malapena un gol.

Gli uomini di Vincenzo Italiano rimandano dunque l’appuntamento con la seconda vittoria di fila e fanno uno – o forse addirittura due – passi indietro rispetto alla partita di Napoli, quando nell’ultima gara prima della sosta erano stati capaci di dominare in lungo e in largo i campioni d’Italia in carica. Quello della Viola resta un avvio di stagione positivo ma se l’obiettivo è alzare l’asticella ed ambire ad un traguardo più prestigioso dell’ottavo-settimo posto servirà maggiore continuità. Fiorentina che, tuttavia, non può fermarsi a rimuginare sulla debacle con i cugini empolesi, perché l’Europa incombe. La situazione in Conference League non è più così tranquilla dopo le due sfide con Genk e Ferencvaros, terminate entrambi 2-2. Per scongiurare una clamorosa eliminazione gli uomini di Italiano devono ottenere due vittorie con la squadra meno competitiva del gruppo: il Cukaricki.

Con belgi e ungheresi, appaiati a quota 4 punti, si toglieranno punti a vicenda, la Viola non può sbagliare, anche per evitare quel secondo posto che costringe a giocare gli spareggi.

I serbi, sulla carta, sono un avversario decisamente abbordabile: hanno perso entrambe le gare disputate finora: 3-1 con il Ferencvaros e 0-2 con il Genk. L’Europa sta togliendo qualche energia di troppo ed è per questo che anche in campionato il club di Belgrado va a rilento ed è lontanissimo dalle due big Partizan e Stella Rossa. Italiano dovrebbe fare numerosi cambi rispetto al match con l’Empoli: Beltran in attacco prenderà il posto di un deludente Nzola, mentre in mediana l’ex Sassuolo Lopez farà rifiatare il brasiliano Arthur.

Come vedere Fiorentina-Cukaricki in diretta tv e in streaming

Fiorentina-Cukaricki è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà allo stadio “Franchi” di Firenze. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport (canale 253). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile assistere al match tra Fiorentina e Cukaricki anche su DAZN. La piattaforma streaming ormai da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Una gara da non sbagliare nella maniera più assoluta per la Fiorentina contro un avversario modesto come il Cukaricki. La Viola dovrebbe ottenere una vittoria comoda in un’altra gara movimentata, da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Cukaricki

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen, Kayode, Ranieri, Martinez Quarta, Parisi; Mandragora, Maxime Lopez; Ikoné, Barak, Kouamé; Beltran.

CUKARICKI (4-4-2): Belic; Stevanovic, Subotic, Vranjes, Tosic; Stankovic, Docic, Sissoko, Ivanovic; Adetunji, Adzic.

La Fiorentina riuscirà a tenere la porta inviolata? Sì (66%, 31 Votes)

No (34%, 16 Votes) Total Voters: 47

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 3-1