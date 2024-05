Annuncio ufficiale, nuova squadra per Marc Marquez

Annuncio ufficiale: Marc Marquez esce allo scoperto e spiega quello che vuole per il prossimo Mondiale. Le sue parole non possono passare inosservate a tutti gli addetti ai lavori

Anche lui è sorpreso del proprio rendimento. Non si è nascosto. Marco Marquez adesso che ha preso pieno possesso della sua Ducati vola, letteralmente. L’otto volte campione del mondo, a Le Mans, ha dimostrato ancora una volta di essere in grado di dare molto alla MotoGp. E pure lui, adesso, vuole di più.

Le due rimonte che lo hanno portato anche a raggiungere il terzo posto nel Mondiale, a soli due punti da Pecco Bagnaia, sono una prova di forza enorme. La stagione è lunghissima, Martin ha un vantaggio di 40 punti ma tutto può succedere. E Marquez, per questo motivo, guarda anche e soprattutto alla prossima annata. Non vuole più rimanere in disparte, non vuole più dover dimostrare ancora qualcosa. Adesso ha capito, pure lui, di essere in grado di lottare per qualcosa di importante per altri anni. E l’annuncio ufficiale, a tutti gli addetti ai lavori, non può certamente passare inosservato.

Annuncio ufficiale, Marquez vuole una nuova squadra

Dopo aver parlato della sua prova, enorme, che lo ha portato come detto a piazzare una rimonta clamorosa in gara, Marquez si è soffermato senza peli sulla lingua sul proprio futuro. Il 2025 non è tanto lontano ed è proprio questo il momento in cui si iniziano a prendere delle decisioni importanti. A Sky Sport MotoGp non ha nascosto il suo obiettivo, la sua ambizione, non ha nascosto in nessun modo quello che potrebbe essere.

“Andare via da Ducati? Quando ho preso la decisione di venire qui sapevo che Ducati era la moto più forte. Ho scelto la moto più forte per vedere cosa ero capace di fare. Avevo anche io dei dubbi su di me, l’ho detto. Adesso sono competitivo e visto che sono competitivo il prossimo anno voglio cercare – dovunque sia – di avere la moto di ultima evoluzione perché per lottare per il Mondiale hai più chance. Rossa? Qualunque sia il colore della moto, qualunque sia la marca. Io ho le idee chiare”. Tutti avvertiti insomma. E un pilota del genere a qualcuno potrebbe davvero fare comodo.