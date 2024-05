Liga, i pronostici sulle partite di mercoledì 15 maggio

Liga, in questo turno infrasettimanale potrebbe concludersi la corsa a quarto posto. Possibili verdetti anche nella lotta salvezza: pronostici.

Mancano tre giornate alla fine di una Liga che ha già emesso alcuni importanti verdetti. Oltre alla vittoria del titolo da parte del Real Madrid ed alle due retrocessioni, aritmetiche, di Almeria e Granada, in questo turno infrasettimanale potrebbe concludersi definitivamente la corsa al quarto posto. In Champions League ci andrà quasi certamente l’Atletico Madrid, a cui basta un solo punto per blindare la quarta piazza e staccare il pass per la prossima edizione della coppa dalle grandi orecchie.

I Colchoneros sono volati a +8 sull’Athletic Bilbao: per essere scavalcati dai baschi dovrebbero perderle tutte, scenario francamente fantascientifico. Decisiva la vittoria ottenuta una settimana fa al Metropolitano contro il Celta Vigo, piegato da una rete dell’ex udinese De Paul: per gli uomini di Diego Simeone è stato il terzo successo consecutivo dopo quelli con Bilbao e Maiorca. Un finale in crescendo in una stagione piena zeppa di alti e bassi, che hanno impedito ai madrileni di lottare per obiettivi più ambiziosi. All’Atletico Madrid, dicevamo, basterebbe un pari in casa dell’ostico Getafe per cantare vittoria. Arriverà ma la squadra di José Bordalas, che ha voglia di riscattare le due sconfitte con Athletic Bilbao e Cadice, non gli stenderà di certo il tappeto rosso: almeno un gol per parte nella sfida del Coliseum Perez.

Ha fretta di ipotecare la salvezza invece l’altro club della capitale spagnola, il Rayo Vallecano. I Matagigantes, reduci da un prezioso pareggio a reti bianche in quel di Valencia, con un successo sul retrocesso Granada manterebbero, nella peggiore delle ipotesi, sei punti di vantaggio sul Cadice terzultimo, impegnato contemporaneamente in casa del Siviglia.

Le previsioni sulle altre partite

La vittoria sul Getafe ha ridato speranza al Cadice ma il divario sulla quartultima rimane importante. Gli uomini di Mauricio Pellegrino devono recuperare 5 punti sul Celta Vigo ed anche vincendole tutte da qui a fine torneo potrebbero retrocedere ugualmente in Segunda.

Di sicuro gli andalusi daranno tutto nel match del “Sanchez Pizjuan” di Siviglia. Il problema è che i biancorossi nonostante siano fuori da tutto di vacanze ancora non sembrano volerne sapere. Una settimana fa hanno perso 3-2 contro il Villarreal ma venivano da cinque risultati utili (quattro vittorie e un pareggio). Ci sono buone possibilità, insomma, che il Siviglia onori l’impegno. Lo spera il Celta Vigo, che nel caso in cui battesse il Bilbao e contemporaneamente il Cadice non vincesse sarebbe salvo. Si tratta di una ipotesi tutt’altro che remota visto che gli uomini di Ernesto Valverde, dopo la vittoria della Coppa del Re, si sono un po’ rilassati e realisticamente non possono più raggiungere il quarto posto.

Liga: possibili vincenti

Rayo Vallecano (in Rayo Vallecano-Granada)

Siviglia (in Siviglia-Cadice)

Celta o pareggio (in Celta Vigo-Athletic Bilbao)

Le partite da almeno un gol per squadra

Siviglia-Cadice

Celta Vigo-Athletic Bilbao