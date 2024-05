Nizza-PSG e Reims-Marsiglia sono due recuperi della trentaduesima giornata di Ligue 1 e si giocano mercoledì alle 21:00: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Fuori dalla Champions League e con il campionato già in tasca, il PSG si è preso una pausa nella serata in cui il pubblico del Parco dei Principi ha salutato Kylian Mbappé, che in estate lascerà la capitale francese per accasarsi, molto probabilmente, al Real Madrid. La squadra di Luis Enrique, evidentemente ancora scossa dall’eliminazione dalla coppa dalle grandi orecchie per mezzo del Borussia Dortmund, ha finito per incassare la seconda sconfitta in questa Ligue 1, arrendendosi 3-1 al Tolosa.

In attesa di giocare la finale di Coppa di Francia con il Lione, trofeo che potrebbe consentirgli di fare il Double, i parigini devono recuperare la partita con il Nizza, rinviata due settimane fa per permettere a Mbappé e compagni di preparare il match di Champions. I rossoneri sperano di trovare lo stesso PSG di domenica scorsa, in quanto sono ancora in lotta per un posto tra le prime quattro. Gli uomini di Francesco Farioli grazie alle due vittorie con Strasburgo e Le Havre si sono portati a -4 dal Brest quarto e possono ancora dire la loro, anche se nell’ultimo turno li attende un vibrante scontro diretto con il Lille.

Come vedere Nizza-PSG in diretta tv e in streaming

La sfida tra Nizza e PSG è in programma mercoledì alle 21:00. Si potrà vedere in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Arena (canale 204). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Nizza ha già battuto il PSG all’andata e un altro successo, vista l’assenza di motivazioni da parte dei parigini, non è fantascienza. Previsti almeno due gol complessivi.

Le probabili formazioni di Nizza-PSG

NIZZA (4-3-3): Bulka; Lotomba, Todibo, Dante, Bard; Sanson, Ndayishimiye, Thuram; Cho, Moffi, Boga.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembélé, Gonçalo Ramos, Kolo Muani.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1

Il Marsiglia ha dimenticato in fretta l’eliminazione dall’Europa League e domenica ha travolto 3-1 il Lorient: 2 gol del solito Aubameyang e uno di Gigot tengono dunque in vita le speranze della squadra allenata da Jean-Louis Gasset, al momento ottava ma a sole tre lunghezze dall’accoppiata Lens-Lione.

Ora bisogna per forza vincere le prossime due partite e sperare: in caso di arrivo a pari punti la differenza reti non sarebbe favorevole al Marsiglia, obbligato quindi a segnare più gol possibili. I Phocéens in trasferta soffrono particolarmente ma il Reims non dovrebbe essere un ostacolo insormontabile, tutt’altro. I biancorossi si sono salvati in anticipo, fallendo però l’obiettivo Europa: i risultati deludenti degli ultimi mesi hanno costretto il club ad esonerare il tecnico Still e adesso tocca a Samba Diawara traghettarli nei prossimi match. Il Reims non vince da sette giornate e viene dall’1-1 con il Brest.

Come vedere Reims-Marsiglia in diretta tv e in streaming

La sfida tra Reims e Marsiglia, in programma mercoledì alle 21:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti del massimo campionato francese di calcio sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altre partite.

Il pronostico

Una trasferta non semplicissima per un Marsiglia che quest’anno lontano dal Velodrome ha spesso deluso. Se l’obiettivo è l’Europa, però, Aubameyang e compagni non possono permettersi passi falsi: ospiti leggermente favoriti in un match in cui andranno verosimilmente a segno entrambe.

Le probabili formazioni di Reims-Marsiglia

REIMS (4-3-3): Diouf; Koudou, Agbadou, Abdelhamid, de Smet; Munetsi, Stambouli, Teuma; Ito, Diakité, Khadra.

MARSIGLIA (3-4-3): Pau Lopez; Mbemba, Gigot, Balerdi; Clauss, Onana, Veretout, Garcia; Sarr, Moumbagna, Aubameyang.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2