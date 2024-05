I pronostici di mercoledì 15 maggio: Champions League e Conference League

I pronostici di mercoledì 15 maggio: c’è la finale di Coppa Italia, recuperi di Premier League e Ligue 1 e quattro partite di Liga.

La finale di Coppa Italia in programma allo stadio Olimpico di Roma tra Atalanta e Juventus vede leggermente favorita la squadra di Gasperini nelle quote dei bookmaker. Nonostante il maggiore blasone dei bianconeri, per quanto visto negli ultimi due mesi è una scelta condivisibile: l’Atalanta finalista di Europa League e capace di eliminare addirittura il Liverpool lungo il suo percorso ha vinto sei delle ultime sette partite, mentre la Juventus ha vinto solo tre delle ultime diciassette partite ufficiali.

Guai però a sottovalutare i bianconeri, che tendono ad uscire fuori nei momenti che contano e che hanno battuto proprio l’Atalanta nella finale del 2021: i gol non dovrebbero mancare, con l’Atalanta che dovrebbe evitare la sconfitta nei 90 minuti di gioco regolamentari. L’opzione pareggio e tempi supplementari non è però da escludere.

Pronostici altre partite

Si gioca anche in Premier League, Liga e Ligue 1. In Spagna il Rayo Vallecano può brindare alla salvezza battendo il retrocesso Granada, in Inghilterra promettono spettacolo Brighton-Chelsea e Manchester United-Newcastle, mentre in Francia il Marsiglia è obbligato a vincere contro il già salvo Reims per sperare ancora in un posto in Europa.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Atalanta vincente o pareggio e almeno due complessivi in Atalanta-Juventus, Coppa Italia, ore 21:00

Vincenti

• Rayo Vallecano (in Rayo Vallecano-Granada, Liga, ore 19:30)

• Marsiglia o pareggio (in Reims-Marsiglia, Ligue 1, ore 21:00)

• Celta Vigo o pareggio (in Celta Vigo-Atletico Madrid, Liga, ore 22:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Brighton-Chelsea, Premier League, ore 20:45

• Nizza-PSG, Ligue 1, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Atalanta-Juventus, Coppa Italia, ore 21:00

• Manchester United-Newcastle, Premier League, ore 21:00

Il “clamoroso”

Chelsea vincente e almeno un gol per squadra (in Brighton-Chelsea, Premier League, ore 20:45)