Barcellona-Valencia è una partita valida per la trentatreesima giornata della Liga e si gioca lunedì alle 21:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

La sconfitta incassata una settimana fa al “Bernabeu” nel Clasico contro il Real Madrid ha fatto definitivamente evaporare le già flebili speranze del Barcellona di rientrare nella lotta per il titolo, ormai nelle mani dei Blancos di Carlo Ancelotti. I blaugrana trafitti in pieno recupero da un gol di Bellingham (3-2), hanno alzato bandiera bianca – attualmente, con una partita in meno, hanno 13 punti in meno della capolista – e non gli resta che difendere il secondo posto dai cugini del Girona, che sabato li hanno momentaneamente scavalcati.

Xavi, intanto, pochi giorni fa ha fatto chiarezza sul suo futuro. Il tecnico è tornato sui suoi passi ed ha deciso di continuare con il Barça. “I giocatori sono stati decisivi nella mia scelta e mi hanno fatto capire che possiamo tornare presto a vincere”, sono state le parole dell’ex centrocampista che lo scorso inverno aveva detto che questo sarebbe stato il suo ultimo anno sulla panchina del club catalano. Il Barcellona adesso però ha bisogno di tornare al più presto a vincere dopo due settimane complicatissime, tra la sconfitta con il PSG in Champions League – costata l’eliminazione – e quella nel Clasico. Nel posticipo della trentatreesima giornata i blaugrana accolgono a Montjuic il Valencia di Ruben Baraja, che sta cercando di non perdere una degli ultimi treni per tornare in Europa.

I Pipistrelli devono approfittare del pareggio del Betis nel derby con il Siviglia per operare un nuovo sorpasso sui biancoverdi, con cui si stanno contendendo il settimo posto. Dopo aver perso lo scontro diretto una settimana fa (sconfitta per 1-2 allo stadio Mestalla), interrompendo una striscia di tre risultati positivi, Correia e compagni tenteranno di strappare almeno un punto ad un Barcellona “ferito”.

Come vedere Barcellona-Valencia in diretta tv e streaming

Barcellona-Valencia, valida per la trentatreesima giornata della Liga, è in programma lunedì alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Il Barcellona vuole mettersi alle spalle le due delusioni patite nelle ultime settimane con PSG e Real Madrid e dovrebbe tornare a vincere. Il Valencia sa di avere poche chance ma la situazione di classifica impone ai Pipistrelli di provarci. Non sarebbe una sorpresa, dunque, se gli ospiti riuscissero a segnare almeno una rete.

Le probabili formazioni di Barcellona-Valencia

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Koundé, Araujo, Cubarsì, Cancelo; Fermin Lopez, Christensen, Gundogan; Yamal, Lewandowski, Raphinha.

VALENCIA (4-4-2): Mamardashvili; Foulquier, Mosquera, Cenk, Vazquez; Fran Perez, Pepelu, Guillamon, Diego Lopez; Duro, Javi Guerra.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1