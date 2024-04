Gratta e Vinci, ha seguito il consiglio: un milione di euro

Ed è praticamente – secondo la storia raccontata dal Corriere Adriatico – quello che stava appunto per succedere ad un giocatore francese, a quanto pare appassionato di Gratta e Vinci, che come al solito si era fermato nel suo rivenditore di fiducia per comprare un tagliando. Grattato lo stesso, aveva visto che la vincita era di soli 3,50euro. Quindi una cosa di poco conto. Ha sorriso, è andato via, nemmeno incassando la giocata ma tenendo quel biglietto per sé come se si sentisse qualcosa.

Gratta e Vinci, ecco la scoperta milionaria

Più tardi infatti, l’uomo in questione, si è accorto di non aver controllato il codice dell’Euromillions My Million. Il suo era KP 843 6737 e guarda il caso era proprio quello vincente, quello che gli ha cambiato totalmente la vita visto che gli ha permesso di incassare la bellezza di un milione di euro. Sì sì, avete letto bene: un milione di euro tutto per lui.

Intervistato poi dai media locali – peccato essersi fatti riconoscere, per essere proprio tutto perfetto avrebbe dovuto mantenere l’anonimato – ha dichiarato questo: “Non sono riuscito a trattenere le lacrime, l’emozione è stata fortissima. Sono successe cose incredibili nell’ultimo mese: prima la nascita di un bambino e ora questa vincita” ha svelato ovviamente commosso. Una vincita enorme, quella della vita per tutti, ad una persona che comunque con la nascita del bimbi ne ha oggettivamente bisogno. Auguri a lui. E a tutti gli altri rinnoviamo il consiglio. Fate attenzione a controllare per bene di tutto. Ne potrebbe andare del vostro futuro.