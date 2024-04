Genoa-Cagliari, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Genoa-Cagliari è una partita della trentaquattresima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

Sette punti non sono poi così tanti. Ma in questo caso, e soprattutto in questo momento della stagione, fanno la differenza. Il Genoa, infatti, ha già da tempo raggiunto il proprio obiettivo, la salvezza, e sta facendo fatica a trovare nuove motivazioni. La lotta per l’Europa, infatti, non ha mai realmente riguardato i rossoblù di Alberto Gilardino, arrivati alla soglia dei fatidici 40 punti (ne hanno 39).

Si spiega così il fatto che da fine febbraio in poi il Grifone abbia ottenuto una sola vittoria, in trasferta contro il Verona. Anche il “fortino” Marassi, quasi inespugnabile nel girone d’andata, è diventato terra di conquista. L’ultimo successo del Genoa davanti al proprio pubblico risale a più di due mesi fa e nelle ultime tre partite casalinghe i liguri hanno raccolto un solo punto. È stata la Lazio l’ultima squadra a portare via punti dal “Ferraris”: i biancocelesti, più motivati, si sono messi in tasca tre punti fondamentali grazie ad un gol di Luis Alberto (0-1), interrompendo la striscia di quattro risultati utili degli uomini di Gilardino. Non può ancora dirsi salvo invece il Cagliari, neopromosso come il Genoa ma a -7 dai rossoblù. I sardi hanno vissuto una stagione decisamente più tribolata e, nonostante non perdano da quattro giornate, sono solo a +3 sulla zona rossa. Enorme il rammarico per i due punti persi una settimana fa contro la Juventus all’Unipol Domus: in vantaggio di due gol, la squadra di Claudio Ranieri si è fatta riacciuffare a tre minuti dalla fine dai bianconeri (2-2).

Genoa-Cagliari: le ultime notizie sulle formazioni

Nel Genoa Gudmundsson, come nelle ultime partite, farà praticamente la mezzala, mentre di fianco a Retegui in attacco ci sarà Ekuban. Strootman partirà dalla panchina, con Gilardino che gli preferirà Frendrup. Indisponibili Malinovskyi e Messias, mentre è già terminata la stagione di Bani. In difesa spazio a Vogliacco.

Un’assenza pesante nel Cagliari ed è quella di Luvumbo, squalificato. Ranieri orientato a confermare il 3-5-2, con Gaetano di fianco a Shomurodov in attacco. Ballottaggio in regia tra Prati e Deiola.

Come vedere Genoa-Cagliari in diretta tv e in streaming

La sfida tra Genoa-Cagliari, in programma lunedì alle 20:45 allo stadio “Ferraris” di Genova, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Il Cagliari, che non vince a Marassi da 10 anni esatti, la salvezza se la sta costruendo tra le mura amiche: fuori casa i sardi hanno vinto solo una volta e conquistato solo 8 punti. Il Genoa non ha grosse motivazioni di classifica ma dovrebbe comunque riuscire ad evitare la sconfitta in una gara da almeno due gol complessivi. Un punto, alla fine, potrebbe accontentare entrambe.

Le probabili formazioni di Genoa-Cagliari

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Gudmundsson, Martin; Ekuban, Retegui.

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Hatzidiakos, Mina, Obert; Nandez, Makoumbou, Prati, Sulemana, Augello; Gaetano, Shomurodov.

Genoa-Cagliari: chi vince? Genoa

Pareggio

Cagliari View Results

POSSIBILE RISULTATO: 1-1