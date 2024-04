I pronostici di lunedì 29 aprile: Serie A, Liga e altri campionati

I pronostici di lunedì 29 aprile: ci sono due posticipi in Serie A e Liga più altre partite in giro per il mondo.

Gli ultimi quattro risultati utili consecutivi ottenuti sfidando anche Atalanta, Inter e Juventus hanno rilanciato le ambizioni di salvezza del Cagliari che però non può ancora dormire sonni tranquilli: in caso del tranquillo Genoa servirebbe almeno un pareggio, risultato che potrebbe andare bene anche al Grifone sconfitto in tre delle ultime cinque sfide disputate a Marassi.

Nella Liga spagnola vittoria alla portata per il Barcellona che contro il Valencia ha l’occasione di dimenticare la sconfitta subita nel “Clasico” contro il Real Madrid, con tanto di torti arbitrali.

Pronostici altre partite

Si gioca anche in Championship dove il Leicester promosso aritmeticamente in Premier League farà festa sul campo del Preston: i gol non dovrebbero mancare.

La scelta del Veggente

• Genoa vincente o pareggio e almeno due gol complessivi (in Genoa-Cagliari, Serie A, ore 20:45)

Vincenti

• Barcellona (in Barcellona-Valencia, Liga, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Elfsborg-Sirius, Allsvenskan, ore 19:00

• Jong FC Utrecht-ADO Den Haag, Eerste Divisie, ore 20:00

• Barcellona-Valencia, Liga, ore 21:00

• Preston-Leicester, Championship, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Silkeborg-FC Midtjylland, Superliga – Danimarca, ore 19:00

• Emmen-Helmond Sport, Eerste Divisie, ore 20:00

• Brommapojkarna-Goteborg, Allsvenskan, ore 19:00

• Preston-Leicester, Championship, ore 21:00

Il “clamoroso”

Pareggio (in Genoa-Cagliari, Serie A, ore 20:45)