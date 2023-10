Donnarumma VS Maignan: “Il francese ha più personalità”

Il Milan affronterà il PSG e si torna a parlare di Gigi Donnarumma e delle ragioni che hanno portato al suo addio: i tifosi, comunque, sembrano preferire Maignan.

Marco Amelia, ex portiere e attuale allenatore di calcio, è intervenuto ai microfoni di TvPlay per parlare di Gigio Donnarumma e del paragone con Mike Maignan e di altre questioni relative al calcio italiano ed europeo. L’ex estremo difensore di Palermo, Milan, Genoa e Chelsea è partito confrontando il valore di Leao e Kvara. “Non credo si possono fare paragoni. Sono due giocatori straordinari che chiunque vorrebbe allenare. Chi li avesse tutti e due, li metterebbe insieme titolari“, ha dichiatato Amelia.

“Secondo me, Kvara è quello visto l’anno scorso, quindi un giocatore fenomenale ma in un certo senso già arrivato al suo apice. Leao, invece, ha ancora margini di miglioramento: è ancora un po’ discontinuo”, ha continuato l’intervistato.

Rispetto al confronto Donnarumma-Maignan, Amelia si è professato un fan dell’attuale portiere del PSG, lasciando però intendere di ritenere Maignan più affidabile. “Il PSG è un club rinomato, ma sono convinto che se Donnarumma fosse andato in un altro club o fosse rimasto al Milan oggi parleremmo ancora di un portiere top. Per tecnica è uno dei più forti al mondo“, ha spiegato ancora l’ex portiere.

“A livello internazionale, però, gli preferisco Maignan, che oltre a essere un portiere forte offre anche una presenza quando è tra i pali e negli spogliatoi… Sotto questo punto di vista è tra i migliori: ha personalità. Dispiace che non abbia giocato contro la Juventus. Ma allo stesso tempo sono contento per Antonio Mirante, che ha giocato una grande partita”.

Amelia riabilita Donnarumma: “Forte quanto Maignan, ma ha sbagliato ad andare in Ligue 1“

“Restare in Italia avrebbe permesso a Donnarumma di essere ancora al top, almeno secondo l’opinione pubblica e per i tifosi. Io con lui ho parlato solo delle differenze tra la Serie A e la Ligue 1…“, ha detto ancora l’ex Milan. “Quando leggevo che il Milan non sarebbe andato avanti nella trattativa di rinnovo con Gigio perché stava andando troppo per le lunghe, speravo che andasse in Premier League“.

“Lo vedrei bene in Inghilterra, Gigio“, ha insistito Amelia, “per le sue qualità fisiche. Forse il campionato francese ha qualcosa in meno al nostro”.

ìAmelia ha giocato con tanti campioni: “Mi servirebbe un libro per dire quanti calciatori forti e incredibili ho incontrato. Ho giocato con Totti, Del Piero, Cannavaro… In Inghilterra con Hazard, Fabregas. C’era Ibra al Milan. Quello che mi ha impressionato di più è Thiago Silva. Ancora oggi è uno dei migliori al mondo: ha un’intelligenza calcistica incredibile“.

“Al Milan ho avuto la fortuna di esser stato in uno spogliatoio importante. Seedorf sapeva offrire sempre la parola giusta, la più positiva a tutti, soprattutto nei momenti difficili. Era stimato da tutti. Aveva l’intelligenza e l’umiltà di riconoscere le ragioni degli altri. Un uomo di spessore incredibile”.