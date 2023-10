Liverpool-Tolosa, Europa League: tv, probabili formazioni, pronostici

Liverpool-Tolosa è una partita della terza giornata della fase a gironi di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: tv, formazioni, pronostici.

Non ha incontrato ostacoli significativi il Liverpool nella sua avventura in Europa League: i Reds di Jurgen Klopp, pur scendendo in campo con numerose seconde linee, non hanno avuto alcun problema ad imporsi sugli austriaci del Lask Linz, battuti 3-1 all’esordio, e sui belgi dell’Union Saint-Gilloise, piegati 2-0 tre settimane fa ad Anfield.

La qualificazione diretta agli ottavi di finale, com’era prevedibile, di questo passo sarà solo una formalità. E l’obiettivo dell’allenatore tedesco è proprio questo, in modo tale da risparmiare più energie possibili e dedicarsi esclusivamente al campionato, dove c’è da conquistare quantomeno il quarto posto per tornare a giocare la Champions League. Nella terza giornata il Liverpool ospita i francesi del Tolosa, qualificatisi grazie al trionfo in Coppa di Francia nella passata stagione. Salah e compagni arrivano all’appuntamento corroborati dalla vittoria nel sempre molto sentito derby del Merseyside con l’Everton (2-0): protagonista, manco a dirlo, l’attaccante egiziano che in estate è rimasto in Inghilterra nonostante le ammalianti sirene saudite. Terzo risultato utile consecutivo per i Reds, che tengono così il passo delle prime tre, Tottenham, Manchester City e Arsenal.

Sarà inevitabilmente una serata speciale per il Tolosa, che finora ha dimostrato di avere le carte in regola per ambire al secondo posto.

La squadra di Carles Martinez di punti ne ha 4, tre in più dell’Union Saint-Gilloise, minaccia più credibile per la seconda piazza. Con i belgi, lo scorso settembre, era finita 1-1, mentre è bastato un gol di Suazo per archiviare la pratica Lask, sempre più fanalino di coda. Fare punti nelle due gare con Liverpool è un’impresa quasi impossibile: i biancoviola infatti rimanderanno ogni tipo di discorso alle ultime due giornate. In Ligue 1, intanto, il Tolosa ha pareggiato contro Brest e Reims (1-1), assestandosi a metà classifica.

Come vedere Liverpool-Tolosa in diretta tv e in streaming

La sfida Liverpool-Tolosa è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà allo stadio Anfield di Liverpool, in Inghilterra. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere Liverpool-Tolosa anche su DAZN. La nota piattaforma streaming ormai da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Il Liverpool affronta quello che probabilmente è l’avversario più attrezzato di questo girone e che in Ligue 1 ha evitato la sconfitta sia con il Psg che con il Marsiglia. I Reds però hanno fretta di chiudere i giochi per primo posto e qualificazione, motivo per cui non facciamo molta fatica ad immaginare un loro successo. E pure rotondo, con almeno 2 gol di scarto.

Le probabili formazioni di Liverpool-Tolosa

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Tsimikas; Jones, Endo, Gravenberch; Salah, Darwin Nunez, Luis Diaz.

TOLOSA (4-3-3): Restes; Keben, Logan Costa, Nicolaisen, Suazo; Spierings, Sierro, Casseres Jr; Donnum, Dallinga, Gelabert.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0