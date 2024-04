SuperEnalotto, jackpot alle stelle: estrazione straordinaria

SuperEnalotto, jackpot alle stelle. E oggi c’è l’estrazione straordinaria. Occhio quindi, state attenti, ricordatevi di passare dal tabaccaio

Nell’estrazione di sabato nessuno è riuscito a centrare il 6 al gioco del Superenalotto. Nessuno ha cambiato la propria vita centrando la combinazione vincente. Però non c’è tempo di respirare.

Oggi infatti, come sappiamo, è previsto il recupero dell’estrazione che è saltata lo scorso 25 aprile appunto perché era un giusto di festa. Le date, nel momento immediato in cui è stato annunciato il rinvio, sono state riprogrammate e oggi c’è il concorso. Quindi occhio, ricordatevi di passare dal vostro rivenditore di fiducia soprattutto se non avete giocato in abbonamento come diverse volte vi abbiamo consigliato da queste pagine. Anche perché il jackpot è davvero da urlo. E andiamo a vedere per quanto si giocherà.

SuperEnalotto, quasi 100milioni di euro

Come detto prima nessuno sabato scorso è riuscito a centrare la sestina vincente. Quindi il montepremi per il concorso di oggi tocca la clamorosa cifra di 96,3 milioni di euro. Tantissimi soldi, che fanno girare la testa per quanti sono e per come potrebbero arrivare. Se la fortuna decide di passare basta anche una schedina di un solo euro per cambiare totalmente la vostra vita, quella dei vostri figli, delle future generazioni e anche fare un regalo ai vostri amici. Sì, perché tutti questi soldi è anche difficile pensare a come spenderli.

Nel concorso di sabato 27 aprile, comunque, qualcuno ha davvero esultato perché sono stati centrati due punti “5” da 101.477,45 euro ciascuno, realizzati ad Alessandria e con una giocata online. Da segnalare anche un “4 stella” da 41.778 euro. L’ultimo “6” da 85,1 milioni di euro è stato centrato il 16 novembre 2023 a Rovigo. Da quel momento in poi nessuno è riuscito nel colpo grosso. Chissà, magari stavolta potrebbe pure toccare a voi visto che la fortuna, quando passa, non guarda proprio in faccia a nessuno.