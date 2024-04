Cobolli-Khachanov è un match valido per il terzo turno del torneo Atp Masters 1000 di Madrid: orario, notizie, statistiche, pronostici, diretta tv e streaming.

Comunque vada a finire la sua avventura madrilena, Flavio Cobolli dalla prossima settimana entrerà tra i primi 60 del ranking Atp per la prima volta in carriera. Continua a migliorare a vista d’occhio il classe ’02 romano ed il fatto che sia arrivato a giocare il terzo turno di un Masters 1000 dopo aver superato due ostacoli come i cileni Tabilo e Jarry – due tennisti che la terra rossa la conoscono molto bene – non fa altro che attestare la sua crescita.

L’impresa, Cobolli, l’ha realizzata soprattutto nel secondo turno contro il numero 23 al mondo. Da sfavorito, è stato capace di rispedire a casa il bombardiere di Santiago del Cile al termine di un match durato 2 ore e sedici minuti (6-3, 3-6, 6-3). Un successo prestigioso ma non l’unico di questo 2024 per il nativo della Capitale. Che, da gennaio in poi, e cioè da quando sta frequentando con costanza il circuito maggiore, ha fatto registrare più d’una vittoria altisonante, eliminando ad esempio giocatori più esperti come Monfils (Montpellier) e Auger-Aliassime (Acapulco). Cobolli tra l’altro aveva già sconfitto lo stesso Jarry, piegato in cinque set agli ultimi Australian Open, dove poi si fermò al terzo turno contro il padrone di casa de Minaur. Vedremo come si comporterà contro il top 20 Karen Khachanov (numero 17 al mondo), che due giorni fa ha impiegato circa due ore e mezza di gioco per avere la meglio sul veterano spagnolo Bautista Agut.

Cobolli sulla strada di Sinner

Il russo sul mattone tritato è molto meno ostico rispetto a quando si gioca sul cemento. Ma la terra “veloce” di Madrid sembra ben sposarsi con quelle che sono le sue caratteristiche. Tra tutte un servizio portentoso.

I due non si sono mai affrontati in carriera. E nel caso in cui Cobolli dovesse superare anche questo ostacolo nel turno successivo si troverebbe molto probabilmente di fronte il connazionale Jannik Sinner, impegnato contemporaneamente con un altro russo, Kotov.

Dove vedere Cobolli-Khachanov in diretta tv e streaming

Il match tra Flavio Cobolli e Karen Khachanov, valido per il terzo turno del torneo Atp Masters 1000 di Madrid, sarà trasmesso lunedì 29 aprile in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). L’incontro tra Cobolli e Khachanov sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati. Prevista pure la diretta su NOW, la piattaforma live e on demand. La sfida inizierà non prima delle 18:30.

Cobolli-Khachanov: il pronostico

Khachanov nel suo esordio madrileno è apparso vulnerabile. E Cobolli, pur nom partendo favorito, potrebbe creargli qualche problema, sfruttando anche lo slancio della vittoria su Jarry. Non è da escludere che i game complessivi alla fine siano più di 21.