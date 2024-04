Sinner-Kotov, Atp Madrid: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Sinner-Kotov è un match valido per il terzo turno del torneo Atp Masters 1000 di Madrid: orario, notizie, statistiche, pronostici, diretta tv e streaming.

L’appetito vien mangiando. E quello di Jannik Sinner potrebbe aumentare partita dopo partita, nonostante il numero 2 del mondo una settimana fa ha tenuto a precisare che Madrid fosse solamente un “test” per arrivare al top della forma a Roma e Parigi, i suoi due obiettivi principali nella stagione sulla terra battuta.

Chi si aspettava, però, un Sinner in sordina e con il freno a mano tirato si è dovuto subito ricredere: l’azzurro nell’esordio nel Masters 1000 della capitale spagnola ha travolto il suo connazionale Lorenzo Sonego con un punteggio severissimo (6-0 6-2) e restando in campo in poco più di un’ora. Semplicemente ingiocabile il nativo di San Candido, che continua a “tiranneggiare” ogni volta che si trova di fronte un italiano, vincendo 13 derby su 13. Superato il secondo turno – nel primo aveva usufruito di un bye – Sinner adesso potrebbe prenderci gusto. Anche perché a Madrid, senza Djokovic nei paraggi – il serbo ha preferito rinunciare concentrandosi sugli appuntamenti successivi – ha la possibilità di accumulare altri preziosi punti, utili per avvicinarsi al primo posto del ranking (lo diventerebbe nel caso in cui arrivasse a vincere il torneo).

Il russo è reduce da una maratona

Fino ai quarti, intanto, non sembrano esserci ostacoli insormontabili. Dopo lo “scontro fratricida” con l’amico Sonego per Sinner c’è il russo Pavel Kotov, mai affrontato prima in carriera.

L’attuale numero 72 della classifica Atp sulla terra madrilena ha già superato due turni: nel primo si è imposto sul padrone di casa Ramos-Vinolas, ormai al tramonto (6-3 6-4); nel secondo invece ha impiegato ben cinque ore e 42 minuti per piegare l’australiano Thompson in una vera e propria maratona (7-5 4-6 7-5). Il vincente di questa sfida nel quarto turno se la vedrà con uno tra Flavio Cobolli e Karen Khachanov.

Dove vedere Sinner-Kotov in diretta tv e streaming

Il match tra Jannik Sinner e Pavel Kotov, valido per il terzo turno del torneo Atp Masters 1000 di Madrid, sarà trasmesso lunedì 29 aprile in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). L’incontro tra Sinner e Kotov sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati. Prevista pure la diretta su NOW, la piattaforma live e on demand. La sfida inizierà non prima delle 20:00.

Sinner-Kotov: il pronostico

Il Sinner ammirato contro Sonego non dovrebbe avere problemi a sbarazzarsi di Kotov, che tra l’altro pagherà il fatto di essere rimasto in campo per quasi sei ore nel match precedente. I game complessivi saranno verosimilmente meno di 20.