I pronostici di venerdì 27 ottobre, ci sono gli anticipi di Serie B, Liga, Bundesliga e Ligue 1 più quattro partite della Saudi Pro League.

Terminata la tre giorni di coppe europee si procede senza soste e si torna subito in campo con gli anticipi di Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1. Il Genoa parte favorito contro la Salernitana che nonostante il cambio di allenatore non ha cambiato marcia: i rossoblù a Marassi hanno una marcia in più.

In Premier League potrebbe proseguire il momento magico del Tottenham nel derby contro il Crystal Palace, anche il Nizza è favorito per la vittoria in Ligue 1 in casa del Clermont.

Pronostici altre partite

Non mancano le partite da gol in questo venerdì ricco di anticipi. Occhio in particolare a Girona-Celta Vigo di Liga, Bochum 1848-Mainz di Bundesliga e al match clou della Saudi Pro League tra l’Al-Hilal di Milinkovic Savic e Mitrovic e l’Al-Ahli Jeddah di Firmino e Mahrez.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Genoa vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Genoa-Salernitana, Serie A, ore 20:45

Vincenti

• Al Fateh SC (in Al-Raed Club-Al Fateh SC, Saudi Pro League, ore 17:00)

• Tottenham o pareggio (in Crystal Palace-Tottenham, Premier League, ore 21:00)

• Nizza o pareggio (in Clermont-Nizza, Ligue 1, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Al-Raed Club-Al Fateh SC, Saudi Pro League, ore 17:00

• Al-Hilal Saudi FC-Al-Ahli Jeddah, Saudi Pro League, ore 20:00

• Girona-Celta Vigo, Liga, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Bochum 1848-Mainz, Bundesliga, ore 20:30

• Cittadella-Cremonese, Serie B, ore 20:30

• Crystal Palace-Tottenham, Premier League, ore 21:00

Il “clamoroso”

Al-Hilal Saudi vincente e almeno un gol per squadra (in Al-Hilal Saudi FC-Al-Ahli Jeddah, Saudi Pro League, ore 20:00)