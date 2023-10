Tennis, curve e diamanti accecano i social: più bella che mai

Tennis, i social sono rimasti folgorati dal suo scatto: tra diamanti e curve “pericolose”, mantenere la calma è impossibile.

La giocatrice di tennis classe 1996 ha fatto una sorpresa molto gradita ai suoi ammiratori. In una recente storia di Instagram, infatti, ha deciso di mostrare il suo fantastico look lasciando i follower senza parole. Con quell’abito addosso ha sfoggiato tutta la sua classe, unita ad un pizzico di sensualità: il risultato ha incantato i social scatenando le reazioni dei seguaci.

Fin dai suoi esordi nel mondo del tennis, l’atleta originaria della Croazia si è fatta notare per il suo talento nello sport. Già ai tempi della sue prime competizioni juniores, si è spinta ai quarti di finale di Wimbledon (nel singolare) e alle semifinali del Roland Garros (nel doppio) scalando la classifica mondiale. Donna Vekic si è affermata alla 21esima posizione, prima di approdare nel professionismo.

La sua dedizione l’ha portata al 19esimo posto del ranking mondiale, risultato raggiunto nel 2019. In quell’anno la tennista è arrivata ai quarti di finale dello US Open. Traguardo replicato nel 2023 in occasione dell’Australian Open. Nel corso della sua carriera si è aggiudicata la vittoria di 4 titoli WTA e, attualmente, è alla 24esima posizione della classifica.

Tennis, Donna Vekic fa faville con il look: eleganza e sensualità da vendere

Al momento Donna Vekic si trova in Cina, dove sta disputando il torneo Elite Trophy Zhuhai. I fan della tennista, come di consuetudine, stanno facendo il tifo per lei nella speranza che possa tornare a casa con un nuovo trionfo. Gli impegni, nella vita di uno sportivo, sono sempre numerosi, eppure l’atleta non si dimentica mai di tenere aggiornati i suoi sostenitori.

Sui social interagisce ogni giorno con i follower con scatti in cui è possibile vederla mentre dà tutta se stessa sul campo. Ai seguaci non è mai sfuggita la sua incredibile bellezza: questi ultimi, infatti, non perdono occasione per complimentarsi e sottolineare quanto sia meravigliosa. La stessa giocatrice, spesso e volentieri, delizia gli ammiratori con foto in cui sfodera il suo fascino lasciando puntualmente i fan a bocca aperta.

Di recente ha condiviso l’immagine che vi proponiamo. Lo scatto arriva direttamente da Zhuhai, dove la splendida Donna sta facendo davvero faville. E non solo sul campo da tennis. Per la sua serata, la giocatrice ha optato per un abito nero caratterizzato da una generosa scollatura adornata da diamanti che rendono il suo elegantissimo e sensuale look ancora più raffinato.