Tennis, Donna in bikini è una visione: che occhio Coric

Tennis, con quel bikini addosso la meravigliosa Donna è semplicemente una visione. Coric ci ha visto proprio lungo!

L’affascinante giocatrice croata è nota per le sue vittore ed i suoi trionfi sul campo, ma anche per i numerosi rumors intorno alla sua vita sentimentale. In passato ha attirato l’attenzione per la sua relazione con il collega svizzero Stan Wawrinka, con cui è stata fidanzata per diverso tempo. Ora, però, sembrerebbe aver trovato l’amore con un altro tennista, il connazionale Borna Coric, il quale ha dimostrato di avere un ottimo occhio.

Classe 1996, Donna Vekic si è avvicinata al tennis molto presto ottenendo i suoi primi risultati a livello Juniores e spingendosi fino alla 22esima posizione in classifica. Nel 2012 è approdata nelle competizioni professionistiche e, nello stesso anno, ha raggiunto la finale del Tashkent Open affermandosi come la prima 16enne ad ottenere un risultato simile dal 2006.

A distanza di due anni dal suo debutto, si è aggiudicata la vittoria del suo primo titolo in occasione del torneo di Kuala Lumpur. Dopo essere andata incontro ad alcuni alti e bassi – che l’hanno fatta precipitare di posizione nel ranking mondiale – nel 2017 ha trionfato nel suo secondo torneo a Nottingham. L’atleta, dotata di un notevole talento ed estremamente determinata, ha poi fatto ingresso nel top 20 delle migliori tenniste.

Tennis, Donna Vekic spettacolare in bikini: le foto scatenano l’entusiasmo dei tifosi

Nel 2018 Donna si è affermata al 19esimo posto della classifica, segnando di fatto il suo best ranking. Negli scorsi mesi ha ottenuto il suo quarto titolo nel circuito maggiore, dopo aver sconfitto Caroline Garcia durante la finale del WTA di Monterrey. Ma oltre allo sport, in questi ultimi tempi, l’atleta ha fatto molto parlare di sé anche per via della sua vita sentimentale.

Come affermato in precedenza, in passato ha avuto una storia d’amore con l’ex numero 3 del ranking Stan Wawrinka. Le loro strade si sono separate nel 2019 e, in seguito alla rottura, Donna ha trovato conforto in un altro collega. Stiamo parlando di Borna Coric, con il quale ha sempre avuto una splendida amicizia. In poco tempo sono diventati i protagonisti di numerosi rumors.

Nessuno dei diretti interessati ha confermato o smentito le voci. Tuttavia, sembrerebbe proprio che tra i due sia scoppiata la scintilla. E possiamo dire che Borna ci ha visto proprio lungo. Donna ha una personalità determinata e grintosa ed è sempre pronta a supportarlo. Inoltre è dotata di una bellezza e di uno charme impossibili da non notare.

Basta dare un’occhiata allo scatto che vi proponiamo, nel quale la bella tennista indossa solamente un bikini bianco abbinato ad una vestaglia, che le calza a pennello. La 26enne sembra una vera e propria diva, con tanto di occhiali da sole che le coprono il viso. Ciò che più ha attirato l’attenzione degli utenti è stata sicuramente la sua meravigliosa silhouette: uno spettacolo assoluto.