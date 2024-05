Con questo Gratta e vinci è gratis: novità assoluta

Gratta e vinci, questa sì che è una novità unica nel suo genere: è tutto gratis, stenterete a crederci anche voi.

Intendeva farlo da tanto, tantissimo, tempo. Per un motivo o per un altro, però, non era mai stato nelle condizioni di realizzare concretamente ciò che aveva in mente. Più volte si era visto costretto, anzi, a posticipare il momento che attendeva da una vita. Fino a che la dea bendata, un giorno, non ha finalmente deciso di accontentare la sua dolcissima richiesta e di bussare alla sua porta.

Siamo nell’Illinois, perché è qui che vive Kevin Weaver, la cui storia, nelle scorse ore, ha fatto il giro non solo degli Stati Uniti d’America, ma di tutto il mondo. Questo perché, appunto, c’è qualcosa di piuttosto insolito, ma al tempo stesso stupendo, in ciò che gli è capitato. Una vicenda senz’altro unica nel suo genere che, ne siamo sicuri, vi farà sognare ad occhi aperti.

L’uomo in questione, un autotrasportatore, era alla guida del suo camion quando, all’improvviso, aveva deciso di concedersi una sosta a Farmington. Nel luogo in cui si era fermato c’era un County Market, perciò ne aveva approfittato per entrare, rifocillarsi un po’ e concedersi, già che c’era, un acquisto sfizioso. Ha comprato, cioè, un biglietto della Lotteria istantanea.

Gratta e vinci, finalmente lo può fare: si parte

Tornato a bordo del suo mezzo, ha raschiato la patina argentata dal suo Gratta e vinci e ha scoperto, dopo pochi secondi, di aver vinto una cifra memorabile. Quel tagliando gli era appena valso la bellezza di 1 milione di dollari e Kevin non sarebbe davvero potuto essere più felice di così: quello era un sogno che si avverava.

Naturalmente, la prima cosa che ha fatto è stata chiamare la moglie Paula per darle la bella notizia. “Non mi ha creduto finché non ho scansionato il biglietto con la mia app della lotteria per dimostrarglielo”. E fin qui non ci sarebbe nulla di strano, se non fosse per i progetti futuri che Weaver potrà, finalmente, concretizzare. L’uomo ha raccontato ai funzionari della Lotteria che il suo sogno era quello di portare la sua dolce metà ad Aruba per coccolarla un po’ tra i fenicotteri rosa e la sabbia impalpabile e regalarle un po’ di relax. Un desiderio insolito, una novità assoluta, presi come siamo da noi stessi e poco attenti, in genere, al prossimo.

Non aveva mai potuto permettersi, però, una vacanza del genere, motivo per il quale aveva continuato a rinviare in attesa di momenti migliori. E adesso che quel momento è finalmente arrivato, la coppia è già con le valigie in mano, pronta a tuffarsi nel Mar dei Caraibi. Compreranno anche un minivan, così da potersi concedere, in futuro, altri splendidi viaggi. Insieme, come ha voluto la dea bendata.