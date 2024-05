“Cuore affranto e in lacrime”, tremendo lutto per il calcio italiano

Un lutto nel mondo del calcio: una società con il “cuore affranto” ha annunciato la morte di un dirigente assai importante. Dalla redazione de Ilveggente.it le più sentite condoglianze

Un pezzo di storia del club, della Pergolettese, si è spento dopo una breve malattia. Cesare Fogliazza senza dubbio è stato l’artefice della rinascita del calcio giocato a Crema. Dodici anni che non possono passare così, inosservati, con cinque stagioni consecutive nella Serie C.

Secondo Il Giorno, Fogliazza non era solo un dirigente, “ma un vero e proprio pilastro del calcio lombardo. La sua carriera è stata costellata di successi e momenti indimenticabili, tanto da diventare una figura di riferimento non solo per la Pergolettese, ma per tutto il movimento calcistico della regione”. Tutto vero, ed è per questo motivo che la perdita lascia un vuoto incolmabile non solo dentro la società, ma anche per l’intero movimento. Ad annunciare la sua scomparsa è stato lo stesso club, con un comunicato.

Addio a Cesare Fogliazza, il comunicato del club

“È con il cuore affranto e in lacrime, che dobbiamo comunicare la scomparsa, del nostro Direttore Generale Cesare Fogliazza. Tutti i Dirigenti, Tecnici, calciatori e tifosi sono vicino a Anna e alla Famiglia in questo tristissimo momento e porgono le più sentite condoglianze”. Non c’è stato bisogno di altre parole per rendere pubblica la notizia e soprattutto per dimostrare l’enorme dolore del club per questa scomparsa.

Per una vita era stato figura di riferimento del Pizzighettone il dirigente Fogliazza, un paese di 6 mila e 3 abitanti che salì fino alla Serie C1 nel 2005. Nel corso della sua carriera ha lavorato anche per la Cremonese e dal 2012 appunto la Pergolettese, portata in Serie C nel 2019. “Tanti i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia e alla società da parte dei vertici della Figc e da tutte le società professionistiche e dilettantistiche d’Italia” ha spiegato ancora Il Giorno. Da tutta la redazione de IlVeggente.it le più sentite condoglianze alla famiglia di Fogliazza.

https://x.com/paoloangeloRF/status/1791423756474200281