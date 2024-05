Autogol Sinner: scivolone in diretta, la foto con Anna è subito virale

Sinner ha commesso un imperdonabile errore di distrazione: lo hanno colto sul fatto, adesso è praticamente ufficiale.

La buona notizia è che gli esami ai quali si è sottoposto al termine del ciclo di cure al J|Medical hanno confermato che, dal punto di vista clinico, non c’è più nulla. Il riposo e la terapia mirata hanno fatto sì che l’allarme rientrasse e che l’anca di Jannik Sinner, almeno si spera, guarisse completamente. È perciò assai probabile, stando così le cose, che l’azzurro possa volare alla volta di Parigi.

Non è ancora confermato, ma il fatto che sia tornato in campo e che si stia allenando è, senza ombra di dubbio, indicativo di sensazioni positive. L’altoatesino sta procedendo in maniera graduale, senza strafare, ma farà di tutto per non saltare l’appuntamento al di là delle Alpi e per assicurarsi, perché no, il secondo Slam della sua carriera. Sempre a patto che il team medico che lo ha seguito lo autorizzi a giocare, s’intende, perché l’ultima parola, com’è giusto che sia, spetta ad esso.

Non si sta parlando solo di questo, ad ogni modo, in questi giorni. Le sirene del gossip hanno iniziato a suonare all’impazzata e i pettegolezzi hanno sovrastato, in alcuni casi, le notizie relative allo stato di salute di Sinner. Il campione azzurro, come insinua il popolo dei social, avrebbe infatti una nuova fiamma, sebbene ufficialmente non abbia mai rotto con la sua fidanzata storica, Maria Braccini.

Anna chiama Sinner: il popolo dei social è in delirio

La fiamma in questione, come ben sapranno a questo punto anche i muri, sarebbe la tennista Anna Kalinskaya. Tutto è iniziato quando qualcuno si è accorto, nei giorni scorsi, che entrambi erano in un circolo di tennis a Torino, coincidenza che è parsa assai strana ma che, in realtà, poteva essere assolutamente fortuita.



Potrebbe non essere stato un caso, invece. Nelle ultime ore, infatti, una foto circolata sul web ha fornito una prova in tal senso schiacciante. Nell’immagine in questione Sinner è in compagnia di un tifoso che, avendolo incontrato per le vie di Montecarlo, gli ha chiesto di scattare una foto insieme. E fin qui non ci sarebbe niente di strano, se non fosse che uno dei supporter più fedeli della tribù dei sinneristi si è accorto di un dettaglio che non lascia spazio ad altre interpretazioni.

Il supporter in questione, con l’aiuto dello zoom, ha scoperto che sullo schermo dello smartphone che Jannik regge in mano c’è scritto Anna. Con tale Anna stava parlando in diretta, in quel preciso istante, e tanto è bastato perché il popolo dei social, già persuaso del flirt con la Kalinskaya, si convincesse del fatto che i rumors circolati sono veri. E che tra Sinner e la Braccini sia, quindi, ufficialmente finita.