Sinner su tutte le furie: la verità sul flirt con Kalinskaya

Sinner è nero come non mai: ecco la verità sulle voci che si sono rincorse nelle ultime ore a proposito di Jannik e di Anna Kalinskaya.

Di indizi ce ne sono un po’ pochi, a dirla tutta. E sembrerebbero anche un tantino inconsistenti, a fronte del castello accusatorio che è stato messo in piedi nelle ultime ore. Il popolo dei social sembra ormai convinto, tuttavia, che ci sia una nuova donna nella vita di Jannik Sinner e che si tratti, per inciso, della tennista russa Anna Kalinskaya.

Un amore nato di recente, dicono, sebbene in realtà non sia mai giunta voce di una separazione dalla fidanzata di sempre, la bella Maria Braccini. Lei e l’azzurro si sono mostrati sui social molto di rado: hanno sempre preferito fare tutto lontano dalle telecamere, tanto è vero che la ragazza, nata in India ma cresciuta in Italia, si era addirittura bardata di tutto punto, a Miami, per evitare che il pubblico la riconoscesse e le riservasse troppe attenzioni. La sua presenza in Florida era stata confermata, tuttavia, dalle foto che aveva scattato in giro per la città mentre si disputava il Masters 1000 vinto, poi, dal suo fidanzato.

Dopodiché, nessuna notizia. Cosa che non ci ha insospettiti neanche un po’, per la verità: Maria si fa viva sui social in rare occasioni, ragion per cui la sua assenza non ci ha minimamente allarmati. Possibile, però, come si dice, che Sinner l’abbia lasciata per iniziare una nuova love story con la Kalinskaya? Ed è possibile, soprattutto, che nessuna indiscrezione, in merito ad una rottura che se vera sarebbe eclatante, sia circolata fino a qualche ora fa?

Sinner a tutto gossip: pochi indizi e tanta confusione

Questa versione non ci convince troppo, in tutta onestà. Così come non ci convince per nulla la tesi secondo cui la tennista russa si sarebbe recata a Torino per stare con Jannik, che si sta sottoponendo a delle cure all’anca al J Medical. In questi giorni, ai piedi della Mole, si sta giocando un Challenger: chi ce lo dice che non sia lì per un altro atleta, posto che il motivo della sua trasferta in Piemonte sia di natura sentimentale?

Perché ipotizzare, poi, che il collier da lei sfoggiato in campo sia un regalo di Sinner? C’è una sola certezza, in questo marasma, un indizio che lascia comunque il tempo che trova. Sia Sinner che la Kalinskaya, un tempo fidanzata con il bad boy australiano Nick Kyrgios, hanno fatto visita alla Next Tennis Academy al circolo Eridano. Ma l’azzurro non è sciocco: è talmente abile ad eludere i paparazzi, avendolo fatto per 3 anni con la Braccini, che non si sarebbe mai fatto beccare in flagrante, se avesse avuto la coda di paglia.

Magari ci sbagliamo, magari no. Sta di fatto, e quello è sicuro, che Jannik sarà su tutte le furie: odia che si parli della sua vita privata e possiamo solo immaginare quanto male avrà preso i rumors delle scorse ore. E chissà che non decida di intervenire – o lui, o Maria – per fare un po’ di chiarezza sul fronte della presunta love story con la numero 26 del ranking Wta.