Danimarca-Irlanda del Nord, qualificazioni Euro 2024: tv, formazioni, pronostici

Danimarca-Irlanda del Nord è un match della terza giornata del gruppo H di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca venerdì alle 20:45: tv, pronostici.

Nel gruppo H dopo due giornate c’è una sola squadra a punteggio pieno ma a sorpresa non è la Danimarca, la favoritissima per il primo posto. Già, proprio così.

La selezione di Kasper Hjulmand all’esordio era riuscita a piegare 3-1 un’ostica Finlandia grazie ad una tripletta di uno scatenato Hojlund, l’attaccante dell’Atalanta che dopo il Mondiale è diventato titolare a suon di gol. Ma nella gara successiva, apparentemente ancora più semplice, è stata clamorosamente battuta dal Kazakistan, per giunta dopo essere andata in vantaggio di due gol e venendo rimontata nel giro di venti minuti. Sconfitta che ha dell’assurdo e che, per il momento, rende equilibrato un gruppo che sulla carte avrebbe dovuto vedere i danesi dominare e le altre contendersi l’altro posto utile per la qualificazione diretta, senza passare dai playoff. La Danimarca proverà in ogni caso a voltare pagine dopo l’incredibile passo falso dello scorso marzo nel match casalingo contro l’Irlanda del Nord. Hjulmand, già nel mirino dopo la fallimentare esperienza qatariota – la sua selezione non ha passato neppure il girone – pretende la massima concentrazione dai suoi: l’obiettivo è recuperare terreno sulla Slovenia, la loro prossima avversaria.

La Danimarca vuole voltare pagina

In classifica, a quota 3 punti, ci sono diverse nazionali, tra cui quella nordirlandese, che al debutto ha avuto vita facile (2-0) contro San Marino, destinato a rimanere in fondo.

L’Irlanda del Nord, tuttavia, ha successivamente fallito la prova più importante, perdendo con una diretta concorrente per il secondo o il terzo posto come la Finlandia, che a Belfast ha avuto la meglio 1-0. Contro i finnici non è bastata un’eccellente prestazione difensiva per dare continuità al successo ottenuto con la modesta selezione sammarinese. Per gli uomini di Michael O’Neill prosegue dunque il periodo grigio: hanno vinto solo due volte nelle ultime nove partite e l’ultimo successo in trasferta risale a marzo 2022. Il selezionatore in Danimarca dovrà fare a meno di tre veterani come Evans, Dallas e Davis.

Come vedere Danimarca-Irlanda del Nord in diretta tv e in streaming

Danimarca-Irlanda del Nord è in programma venerdì alle 20:45 e si giocherà allo stadio Parken di Copenaghen, in Danimarca. Verrà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Football (canale 203). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

La Danimarca vuole dimenticare al più presto l’assurda sconfitta subita in Kazakistan e con ogni probabilità tornerà subito a vincere contro una rappresentativa alla portata come quella nordirlandese, che giocherà la solita gara accorta nel tentativo di limitare quantomeno i danni. Le reti complessive, a Copenaghen, potrebbero essere almeno tre.

Le probabili formazioni di Danimarca-Irlanda del Nord

DANIMARCA (4-4-1-1): Schmeichel; Bah, Kjaer, Christensen, Maehle; Norgaard, Eriksen, Hojbjerg, Jensen; Wind; Hojlund.

IRLANDA DEL NORD (3-5-2): Peacock-Farrell; Cathcart, Evans, Brown; Bradley, McNair, Charles, Thompson, Lewis; Charles, Whyte.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1