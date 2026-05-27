Pronostico Caracas-Botafogo: non serve a nessuno

Caracas-Botafogo è valida per la sesta e ultima giornata dei gironi di Copa Sudamericana: probabili formazioni e pronostico

Nel gruppo E della Copa Sudamericana l’ultima giornata vale solo per le statistiche. In questo caso, tra Caracas e Botafogo, non ci si gioca nemmeno la possibilità del primo e del secondo posto, è tutto deciso. Brasiliani primi con 13 punti, venezuelani secondi con 9. Insomma, solo per i numeri.

Come sappiamo in partite del genere l’attenzione viene meno, è davvero in fase calante: la voglia è unica e sola, quella che il tempo possa passare velocemente e quindi andare a riposarsi. Ma è altrettanto vero, comunque, che quando l’attenzione non c’è è assai più facile riuscire poi a segnare e fare gol. Insomma, ci aspettiamo almeno una partita divertente tra queste due squadre che quello che dovevano fare lo hanno già fatto.

Magari il Caracas potrebbe voler vincere per prendersi una bella soddisfazione, anche se senza dubbio una piccola parte è arrivata nel momento in cui si è giocata la sfida d’andata, con un uno a uno che ha permesso appunto a quelli che stanotte saranno i padroni di casa di avvicinarsi alla qualificazione. Potrebbe essere questa la lettura giusta, ma di una cosa siamo comunque certi e ve lo diciamo sotto nel nostro pronostico come, questa partita, potrebbe andare a finire.

Come vedere Caracas-Botafogo in diretta tv e in streaming

Caracas-Botafogo è in programma giovedì a mezzanotte. In Italia non si potrà seguire su nessuna piattaforma, infatti nessuno dei nostri canali ha acquisito i diritti di questa manifestazione. Quindi niente diretta tv e nemmeno diretta streaming. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria del Caracas è quotata 3.50 su Goldbet e Lottomatica e Sportbet. Il segno GOL è quotato invece a 1.95 su Lottomatica. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico La doppia interna è una quota ghiotta che si potrebbe prendere in considerazione. E considerato il fatto tra le altre cose che la classifica non può in nessun modo cambiare, allora occhio alla possibilità del GOL: questo match, infatti, potrebbe regalare almeno una rete per squadra. Le probabili formazioni di Caracas-Botafogo CARACAS (4-2-3-1): Benitez; Ferreira, Quintero, Mago, Yendis; Larotonda, Gudino; Correa, Covea, Hernandez; Fernandez

BOTAFOGO (4-2-3-1): Neto; Ponte, Ferraresi, Justino, Telles; Huguinho, Medina; Martins, Rodriguez, Montoro; Cabral. POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1