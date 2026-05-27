Pronostico Caracas-Botafogo: non serve a nessuno

Caracas-Botafogo è valida per la sesta e ultima giornata dei gironi di Copa Sudamericana: probabili formazioni e pronostico
Nel gruppo E della Copa Sudamericana l’ultima giornata vale solo per le statistiche. In questo caso, tra Caracas e Botafogo, non ci si gioca nemmeno la possibilità del primo e del secondo posto, è tutto deciso. Brasiliani primi con 13 punti, venezuelani secondi con 9. Insomma, solo per i numeri.
Come sappiamo in partite del genere l’attenzione viene meno, è davvero in fase calante: la voglia è unica e sola, quella che il tempo possa passare velocemente e quindi andare a riposarsi. Ma è altrettanto vero, comunque, che quando l’attenzione non c’è è assai più facile riuscire poi a segnare e fare gol. Insomma, ci aspettiamo almeno una partita divertente tra queste due squadre che quello che dovevano fare lo hanno già fatto.
Magari il Caracas potrebbe voler vincere per prendersi una bella soddisfazione, anche se senza dubbio una piccola parte è arrivata nel momento in cui si è giocata la sfida d’andata, con un uno a uno che ha permesso appunto a quelli che stanotte saranno i padroni di casa di avvicinarsi alla qualificazione. Potrebbe essere questa la lettura giusta, ma di una cosa siamo comunque certi e ve lo diciamo sotto nel nostro pronostico come, questa partita, potrebbe andare a finire.
Come vedere Caracas-Botafogo in diretta tv e in streaming
Caracas-Botafogo è in programma giovedì a mezzanotte. In Italia non si potrà seguire su nessuna piattaforma, infatti nessuno dei nostri canali ha acquisito i diritti di questa manifestazione. Quindi niente diretta tv e nemmeno diretta streaming.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La vittoria del Caracas è quotata 3.50 su Goldbet e Lottomatica e Sportbet. Il segno GOL è quotato invece a 1.95 su Lottomatica.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus
Il pronostico
La doppia interna è una quota ghiotta che si potrebbe prendere in considerazione. E considerato il fatto tra le altre cose che la classifica non può in nessun modo cambiare, allora occhio alla possibilità del GOL: questo match, infatti, potrebbe regalare almeno una rete per squadra.
Le probabili formazioni di Caracas-Botafogo
CARACAS (4-2-3-1): Benitez; Ferreira, Quintero, Mago, Yendis; Larotonda, Gudino; Correa, Covea, Hernandez; Fernandez
BOTAFOGO (4-2-3-1): Neto; Ponte, Ferraresi, Justino, Telles; Huguinho, Medina; Martins, Rodriguez, Montoro; Cabral.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- 50% sul deposito fino a 50€
- + Rimborso del 30% delle eventuali perdite fino a 950€
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus