Pronostico Atletico Mineiro-Puerto Cabello: vittoria, sorpasso e qualificazione

Atletico Mineiro-Puerto Cabello è valida per la sesta e ultima giornata dei gironi di Copa Sudamericana: probabili formazioni e pronostico
Tre squadre a sette punti e una a sei. Nell’ultima giornata del gruppo B di Copa Sudamericana può succedere di tutto. Ma tutte le squadre sono padrone del proprio destino. Chi vince va avanti, ed è assicurato.
E l’Atletico Mineiro, che ha gli stessi punti del Puerto Cabello (anche se al momento i brasiliani sono terzi per via della classifica avulsa) hanno la possibilità con i tre punti che contro la formazione venezuelana sembrano alla portata di prendersi la qualificazione alla fase a eliminazione diretta e forse anche il primo posto nel raggruppamento. Di certo i favoriti sono i bianconeri che giocano in casa, non solo per la storia che ha questo club e che conosciamo tutti, ma anche per quelle che sono al momento le qualità della rosa, decisamente differenti.
Gli ospiti sono sicuramente la sorpresa di questo girone. Nessuno si aspettava potessero fare tanto. E invece se la giocano anche se, ed è netta la sensazione, che i sogni di gloria possano finire appunto in questa notte di tensione. Novanta minuti ad alto carico. In casa l’Atletico Mineiro viene da due vittorie di fila in tutte le manifestazione, in trasferta il Cabello invece non vince da otto partite (cinque sconfitte). Anche questo è un fattore che si potrebbe rivelare decisivo per questo match.
Come vedere Atletico Mineiro-Puerto Cabello in diretta tv e in streaming
Atletico Mineiro-Puerto Cabello è in programma giovedì a mezzanotte. In Italia non si potrà seguire su nessuna piattaforma, infatti nessuno dei nostri canali ha acquisito i diritti di questa manifestazione. Quindi niente diretta tv e nemmeno diretta streaming.
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Comparazione quote
La vittoria dell’Atletico Mineiro è quotata 1.23 su Goldbet e Lottomatica e Sportbet. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.40 su Lottomatica.
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Il pronostico
Padroni di casa decisamente favoriti in questa partita. Non può sbagliare in nessun modo l’Atletico Mineiro e non sbaglierà. In una gara da almeno tre reti complessive che probabilmente verranno segnate tutte da un lato.
Le probabili formazioni di Atletico Mineiro-Puerto Cabello
ATLETICO MINEIRO (4-5-1): Everson; Natanael, Ruan, Alonso, Lodi; Maycon, Franco, Cuello, Bernard, Minda; Cassierra.
PUERTO CABELLO (4-4-2): Joel; Jiovany, Melendez, Bortagaray, Rosales; Gustavo, Pablo, Jefre, Marchan; Flores, Pernia.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-0
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