Pronostico Penarol-Santa Fe: è uno “spareggio” per la Sudamericana

Penarol-Santa Fe è una partita della sesta giornata della fase a gironi della Copa Libertadores e si gioca nella notte italiana tra mercoledì e giovedì alle 02:30: streaming, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Per il Penarol è l’ultima spiaggia. L’ultima occasione per fare in modo che quest’avventura nella fase a gironi della Copa Libertadores non si trasformi in un fiasco totale. Certo, il club uruguaiano è già sicuro di non poter staccare il pass per gli ottavi. I soli tre punti conquistati in 5 giornate e l’ultimo posto nel gruppo E gli impediscono di sognare. Ma i gialloneri possono ancora limitare i danni arrivando terzi e retrocedendo in Copa Sudamericana, un modo per proseguire il viaggio continentale.

Cosa serve per chiudere terzi? Battere il Santa Fe nell’ultima giornata della fase a gironi: i colombiani, infatti, hanno due punti in più e se dovessero perdere a Montevideo scivolerebbero in ultima posizione. Un pareggio, ovviamente, non può bastare agli uomini di Diego Aguirre, reduci da due vittorie di fila nella Liga uruguaiana. L’Independiente Santa Fe invece è ancora in corsa per il secondo posto: i Cardenales con una vittoria potrebbero sorpassare il Platense (gli argentini sono a +2), a patto che i marroni perdano con il Corinthians primo in classifica e già sicuro di chiudere al primo posto. E se argentini e colombiani arrivassero entrambi a quota 8? In quel caso la discriminante che entrerebbe in gioco sarebbe la differenza reti complessiva, considerando che gli scontri diretti sono terminati in perfetta parità (2-1 in Argentina e 2-1 in Colombia). Al momento il Platense è davanti ma di un’incollatura (-1 contro -2).

Come vedere Penarol-Santa Fe in streaming

La sfida Penarol-Independiente Santa Fe, in programma nella notte italiana tra mercoledì e giovedì alle 02:30, sarà trasmessa in streaming, gratuitamente, sulla piattaforma COMO TV. Basta iscriversi alla piattaforma per poter usufruire del servizio ed avere accesso a tutti i contenuti del network di proprietà del club lariano.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La combo “1X+Gol” è quotata a 2.40 su Goldbet e Lottomatica e a 2.43 su Sportbet.

Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Le motivazioni di questo match sono altissime per entrambe le squadre, il che renderà l’andamento della gara teso e vibrante fin dal primo fischio. Il Penarol ritrova pedine fondamentali come l’ex milanista Laxalt ed il portiere Aguerre, elementi chiave per dare equilibrio a una squadra costretta a scoprirsi e rischiare il tutto per tutto. Il Santa Fe, dal canto suo, ha mostrato carattere offensivo sotto la guida di Pablo Repetto, trascinato dall’infinito bomber Rodallega. Tuttavia, la tendenza dei Cardenales a concedere praterie quando si spingono in avanti potrebbe rivelarsi fatale contro la furia dei padroni di casa a Montevideo. Il Penarol deve vincere a tutti i costi e aggredirà la partita prestando inevitabilmente il fianco alle ripartenze letali degli avversari. All’andata a Bogotà la sfida si chiuse sull’1-1. A campi invertiti, con l’obbligo dei tre punti, l’esito con entrambe le squadre a segno è una scelta solidissima.

Le probabili formazioni di Penarol-Santa Fe

PENAROL (5-4-1): Aguerre; Escobar, Gularte, Lemos, Maximiliano Olivera, Togni; Umpierrez, Jesus Trindade, Laxalt, Darias; Arezo.

SANTA FE (4-2-3-1): Mosquera; Puerta, Scarpeta, Victor Moreno, Mafla; Toscano, Torres; Perlaza, Bustos, Omar Fernandez; Rodallega.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1