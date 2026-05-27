Pronostico Penarol-Santa Fe: è uno “spareggio” per la Sudamericana

Penarol-Santa Fe è una partita della sesta giornata della fase a gironi della Copa Libertadores e si gioca nella notte italiana tra mercoledì e giovedì alle 02:30: streaming, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.
Per il Penarol è l’ultima spiaggia. L’ultima occasione per fare in modo che quest’avventura nella fase a gironi della Copa Libertadores non si trasformi in un fiasco totale. Certo, il club uruguaiano è già sicuro di non poter staccare il pass per gli ottavi. I soli tre punti conquistati in 5 giornate e l’ultimo posto nel gruppo E gli impediscono di sognare. Ma i gialloneri possono ancora limitare i danni arrivando terzi e retrocedendo in Copa Sudamericana, un modo per proseguire il viaggio continentale.
Cosa serve per chiudere terzi? Battere il Santa Fe nell’ultima giornata della fase a gironi: i colombiani, infatti, hanno due punti in più e se dovessero perdere a Montevideo scivolerebbero in ultima posizione. Un pareggio, ovviamente, non può bastare agli uomini di Diego Aguirre, reduci da due vittorie di fila nella Liga uruguaiana. L’Independiente Santa Fe invece è ancora in corsa per il secondo posto: i Cardenales con una vittoria potrebbero sorpassare il Platense (gli argentini sono a +2), a patto che i marroni perdano con il Corinthians primo in classifica e già sicuro di chiudere al primo posto. E se argentini e colombiani arrivassero entrambi a quota 8? In quel caso la discriminante che entrerebbe in gioco sarebbe la differenza reti complessiva, considerando che gli scontri diretti sono terminati in perfetta parità (2-1 in Argentina e 2-1 in Colombia). Al momento il Platense è davanti ma di un’incollatura (-1 contro -2).
Come vedere Penarol-Santa Fe in streaming
La sfida Penarol-Independiente Santa Fe, in programma nella notte italiana tra mercoledì e giovedì alle 02:30, sarà trasmessa in streaming, gratuitamente, sulla piattaforma COMO TV. Basta iscriversi alla piattaforma per poter usufruire del servizio ed avere accesso a tutti i contenuti del network di proprietà del club lariano.
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Il pronostico
Le motivazioni di questo match sono altissime per entrambe le squadre, il che renderà l’andamento della gara teso e vibrante fin dal primo fischio. Il Penarol ritrova pedine fondamentali come l’ex milanista Laxalt ed il portiere Aguerre, elementi chiave per dare equilibrio a una squadra costretta a scoprirsi e rischiare il tutto per tutto. Il Santa Fe, dal canto suo, ha mostrato carattere offensivo sotto la guida di Pablo Repetto, trascinato dall’infinito bomber Rodallega. Tuttavia, la tendenza dei Cardenales a concedere praterie quando si spingono in avanti potrebbe rivelarsi fatale contro la furia dei padroni di casa a Montevideo. Il Penarol deve vincere a tutti i costi e aggredirà la partita prestando inevitabilmente il fianco alle ripartenze letali degli avversari. All’andata a Bogotà la sfida si chiuse sull’1-1. A campi invertiti, con l’obbligo dei tre punti, l’esito con entrambe le squadre a segno è una scelta solidissima.
Le probabili formazioni di Penarol-Santa Fe
PENAROL (5-4-1): Aguerre; Escobar, Gularte, Lemos, Maximiliano Olivera, Togni; Umpierrez, Jesus Trindade, Laxalt, Darias; Arezo.
SANTA FE (4-2-3-1): Mosquera; Puerta, Scarpeta, Victor Moreno, Mafla; Toscano, Torres; Perlaza, Bustos, Omar Fernandez; Rodallega.
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