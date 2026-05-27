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Pronostico Fluminense-La Guaira: non dipende solo da loro

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Fluminense-La Guaira è una partita della sesta giornata della fase a gironi della Copa Libertadores e si gioca nella notte italiana tra mercoledì e giovedì alle 02:30: streaming, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Il Fluminense si è rimesso in carreggiata nell’ultima giornata, battendo 2-1 il Bolivar al Maracanà, ma quella vittoria – finora l’unica in questa Libertadores – rischia di non bastare per poter proseguire l’avventura nella massima competizione sudamericana. Il Tricolor Carica ha gli stessi punti dei boliviani (5), ma ha una peggior differenza reti negli scontri diretti (sconfitta per 2-0 in Boliva e successo per 2-1 in Brasile). Motivo per cui gli uomini di Luis Zubeldia devono obbligatoriamente avere la meglio sul Deportivo La Guaira e sperare che il Bolivar non abbia la meglio nel match con l’Independiente Rivadavia, mattatore del gruppo C e già agli ottavi da primo.

Acosta del Fluminense
Pronostico Fluminense-La Guaira: non dipende solo da loro (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Se in Libertadores il rendimento del Fluminense è stato deludente, nel Brasileirao il club di Rio de Janeiro si sta togliendo parecchie soddisfazioni. Pur non brillando in quanto a continuità – nel fine settimana è arrivata la seconda sconfitta nelle ultime quattro giornate in casa del Mirassol – il Fluminense è terzo in classifica dopo 17 turni, dietro solo a due colossi come Palmeiras e Flamengo.

Il Deportivo La Guaira invece ha bisogno di una vera e propria impresa per arrivare secondo (o quantomeno terzo, posizione che gli consentirebbe di retrocedere in Copa Sudamericana). I venezuelani sono ultimi a quota 3 punti ed hanno bisogno di una serie di combinazioni – oltre a espugnare il Maracanà devono sperare che il Bolivar perda con il Rivadavia – per superare le due squadre che in questo momento sono davanti. La vittoria è comunque indispensabile per raggiungere il “contentino” Sudamericana. Due ipotesi ad ogni modo poco plausibili, visto che finora il La Guaira non ha mai vinto ed ha limitato i danni facendo registrare solo tre pareggi.

Come vedere Fluminense-La Guaira in streaming

Osio del La Guaira
Pronostico Fluminense-La Guaira: non dipende solo da loro (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Fluminense-La Guaira, in programma nella notte italiana tra mercoledì e giovedì alle 02:30, sarà trasmessa in streaming, gratuitamente, sulla piattaforma COMO TV. Basta iscriversi alla piattaforma per poter usufruire del servizio ed avere accesso a tutti i contenuti del network di proprietà del club lariano.

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Il pronostico

Il Fluminense non può permettersi calcoli: deve aggredire il match fin dal primo secondo per sbloccarlo e poi gestire le energie. Il La Guaira si presenterà a Rio con l’unico obiettivo di erigere un muro difensivo a oltranza, cercando di riprodurre lo 0-0 dell’andata a Caracas. Tuttavia, i valori tecnici in campo e la spinta incessante del Maracana faranno saltare i piani venezuelani. Come evidenziato dalle quote molto basse dei bookmaker, il Fluminense è strafavorito. La necessità assoluta dei tre punti e la spinta offensiva degli uomini di Zubeldía produrranno una gara a senso unico e ricca di reti. Quando la qualità del Tricolor si accende in casa, i gol non mancano mai.

Le probabili formazioni di Fluminense-La Guaira

FLUMINENSE (3-5-2): Lampe; Gariglio, Arreaga, Echeverria; Jesus Sagredo, Robson, Justiniano, Melgar, José Sagredo; Pato, Romero.
LA GUAIRA (4-2-3-1): Bolcato; Luciano Gomez, Leonard Costa, Studer, Elordi; Bottari, Florentin; Rios, Matias Fernandez, Villa Cano; Arce.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0
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