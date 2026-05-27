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Pronostico Bolivar-Independiente Rivadavia: la capolista non teme le alture

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Bolivar-Independiente Rivadavia è una partita valida per la sesta giornata della fase a gironi della Copa Libertadores e si gioca nella notte italiana tra mercoledì e giovedì alle 02:30: streaming, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Nel gruppo C il duello è ormai solo per il secondo posto, visto che l’Independiente Rivadavia ha fatto il vuoto dietro di sé. La Lepra Mendocina ha corso velocissima e ha dominato in lungo e in largo questo raggruppamento, con 13 punti conquistati in cinque giornate, rimanendo pure imbattuta (4 vittorie e un pareggio). Gli uomini di Alfredo Berti hanno sorpreso tutti e l’hanno fatto a suon di gol. Ben 12 quelli totali, quasi 2,5 a partita.

I giocatori del Bolivar
Pronostico Bolivar-Independiente Rivadavia: la capolista non teme le alture (AnsaFoto) – Ilveggente.it

E nell’ultima giornata saranno spettatori, o meglio “arbitri”, della bagarre per la seconda piazza, che molto probabilmente sarà una questione tra Bolivar e Fluminense, appaiate a quota 5 punti. I boliviani in questo momento sono davanti ai brasiliani grazie alla differenza reti negli scontri diretti: 2-0 per l’Academia sulle alture di La Paz e 2-1 a Rio de Janeiro. Quel gol realizzato da Melgar al Maracanà consente alla squadra guidata da Vladimir Soria di rimanere sopra nel caso in cui anche dopo gli ultimi 90 minuti la parità dovesse permanere. Entrambe, tuttavia, dovranno guardarsi le spalle dal La Guaira, che nonostante sia ultimo a quota 3 punti non è ancora matematicamente fuori dai giochi, anche se servirà una vera e propria impresa per superare sia Bolivar che Fluminense.

Come vedere Bolivar-Independiente Rivadavia in streaming

Villa
Pronostico Bolivar-Independiente Rivadavia: la capolista non teme le alture (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida Bolivar-Independiente Rivadavia, in programma nella notte italiana tra mercoledì e giovedì alle 02:30, sarà trasmessa in streaming, gratuitamente, sulla piattaforma COMO TV. Basta iscriversi alla piattaforma per poter usufruire del servizio ed avere accesso a tutti i contenuti del network di proprietà del club lariano.

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Il pronostico

Il Bolivar in casa trasforma l’altura in un’arma asfissiante per gli avversari, costringendoli a ritmi ridotti (ne sa qualcosa il Fluminense, battuta 2-0 a La Paz). Tuttavia, l’obbligo assoluto dei tre punti costringerà la squadra di Soria a fare la partita e a spingere forte sull’acceleratore. L’Independiente Rivadavia giocherà con la mente totalmente sgombra da pressioni e con la spensieratezza di chi ha già stravinto il girone. La qualità dell’attacco argentino (quasi 2,5 gol a partita di media) saprà pungere una difesa boliviana che all’andata, in parità numerica, aveva comunque sofferto parecchio prima di arrendersi 1-0. Come giustamente evidenziato dal mercato, i bookmaker si aspettano una gara piuttosto movimentata. La necessità del Bolivar di aggredire il match unita alla letalità offensiva degli argentini in contropiede rende l’Over 1.5 la giocata più sensata del palinsesto. Per una combo di assoluto valore e protezione, l’esito Gol è un’ottima alternativa.

Le probabili formazioni di Bolivar-Independiente Rivadavia

BOLIVAR (3-5-2): Lampe; Gariglio, Arreaga, Echeverria; Jesus Sagredo, Robson, Justiniano, Melgar, José Sagredo; Pato, Romero.
INDEPENDIENTE RIVADAVIA (4-2-3-1): Bolcato; Luciano Gomez, Leonard Costa, Studer, Elordi; Bottari, Florentin; Rios, Matias Fernandez, Villa Cano; Arce.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1
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