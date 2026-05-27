Pronostico Corinthians-Platense: il fattore campo prevale sulle motivazioni

Corinthians-Platense è una partita valida per la sesta giornata della fase a gironi della Copa Libertadores e si gioca nella notte italiana tra mercoledì e giovedì alle 02:30: streaming, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Undici punti in 5 partite, frutto di 3 vittorie e 2 pareggi, sono bastati al Corinthians per staccare il pass per gli ottavi di finale di Copa Libertadores con un turno d’anticipo.

Il Timao di Fernando Diniz, dominatore del gruppo E, è inoltre già certo di chiudere al primo posto, dal momento che la seconda in classifica, il Platense, non può più raggiungere il blasonato club di San Paolo. Nell’ultimo turno della fase a gironi, tuttavia, Depay e compagni non saranno privi di motivazioni. L’obiettivo è vincere in modo tale da assicurarsi il miglior piazzamento nella classifica generale ed avere così il vantaggio di giocare in casa la gara di ritorno nella fase ad eliminazione diretta.

La Neo Quimica Arena, infatti, è tornata ad essere un fattore: il Corinthians ha vinto le ultime sei (tra tutte le competizioni) davanti al proprio pubblico. Si tratta della striscia più lunga dal 2017, l’ultima volta in cui il Timao si è laureato campione del Brasile. La Libertadores, possiamo affermarlo con certezza, ha dato una grossa mano a Diniz nel rivitalizzare una squadra che fino ad aprile navigava in cattive acque. Non è un caso che nel Brasileirao il club paulista sia solamente quindicesimo, lontanissimo dai piani alti.

Il Platense invece nonostante sia padrone del proprio destino ha bisogno di un risultato positivo per blindare il secondo posto e non retrocedere in Copa Sudamericana.

I Calamares hanno due punti in più rispetto al Santa Fe, che battendo il Penarol (già fuori dai giochi per la seconda piazza) potrebbe raggiungere gli argentini. Nel caso in cui le due squadre dovessero arrivare a pari punti, gli scontri diretti e la differenza reti negli stessi sarebbero in perfetta parità. E allora si guarderà alla differenza reti generale: al momento il Platense è in leggero vantaggio sui colombiani.

Come vedere Corinthians-Platense in streaming

La sfida tra Corinthians e Platense, in programma nella notte italiana tra mercoledì e giovedì alle 02:30, sarà trasmessa in streaming, gratuitamente, sulla piattaforma COMO TV. Basta iscriversi alla piattaforma per poter usufruire del servizio ed avere accesso a tutti i contenuti del network di proprietà del club lariano.

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Il pronostico

Il Corinthians ha trovato nella Libertadores l’isola felice per far germogliare il cosiddetto “Dinizismo”. Un calcio fluido, basato su un possesso palla asfissiante e una solidità difensiva d’élite (appena 2 gol incassati nel girone). La Neo Quimica Arena è un fortino impressionante, qui i paulisti sono reduci da sei vittorie casalinghe consecutive tra tutte le competizioni. Il Platense baderà prima di tutto a non prenderle: un pareggio potrebbe bastare per qualificarsi e l’atteggiamento iniziale sarà inevitabilmente rinunciatario e compatto. Nonostante le motivazioni di classifica spingano gli argentini, il divario tecnico e il fattore campo pendono nettamente a favore del Timao. Diniz non farà sconti: chiudere al meglio la prima fase serve a dare continuità e fiducia a un ambiente che in campionato fatica. La striscia casalinga del Corinthians è una garanzia troppo pesante per essere ignorata.

Le probabili formazioni di Corinthians-Platense

CORINTHIANS (4-4-2): Hugo Souza; Milans, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Angileri; Allan, Raniele, Matheus Pereira, Garro; Lingard, Depay.

PLATENSE (4-4-2): Borgogno; Lagos, Ignacio Vazquez, Mendia, Tomas Silva; Ivan Gomez, Amarfil, Pablo Ferreira, Zapiola; Mainero, Lencina.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0