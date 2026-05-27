I pronostici di mercoledì 27 maggio: finale Conference League, Coppa Libertadores e Sudamericana

I pronostici di mercoledì 27 maggio, finale Conference League, Coppa Libertadores e Coppa Sudamericana
La UEFA cinque anni fa ha creato la Conference League proprio per questo. Regalare la possibilità di sollevare un trofeo continentale non solo a chi non l’ha mai vinto, ma anche a quelle squadre che una competizione europea non hanno mai avuto l’opportunità di giocarla nel corso della loro storia.
È il caso, ad esempio, del Crystal Palace, una delle due finaliste dell’edizione 2025-26 insieme al Rayo Vallecano. I londinesi, in virtù dello storico successo nella penultima edizione dell’FA Cup – in origine avrebbero dovuto misurarsi in Europa League ma per via della regola sulle multiproprietà sono stati “retrocessi” in Conference – hanno sperimentato per la prima volta il brivido del doppio impegno settimanale. Sì, nel lontano 1998 il Palace aveva partecipato all’allora Intertoto ma si trattava solamente di un torneo estivo e non era certo la stessa cosa. Le Eagles ora potrebbero diventare il terzo club inglese dopo West Ham e Chelsea a mettere in bacheca la coppa della terza manifestazione Uefa che ha appena cinque anni di vita.
Anche in Conference la Premier League dimostra di avere ben pochi rivali. Il Crystal Palace, infatti, in campionato ha chiuso soltanto al quindicesimo posto ma in Europa non ha smentito le previsioni dei bookmaker, che sin dall’inizio consideravano la truppa di Oliver Glasner la favorita numero uno per la vittoria finale.
Una finale che vive di un profondo dualismo tattico. Da una parte l’attacco atomico del Crystal Palace, il migliore del torneo con 25 gol complessivi e trascinato dal capocannoniere Sarr (9 reti). Dall’altra la solidità granitica e l’organizzazione del Rayo Vallecano di Inigo Pérez, che ha tutte le carte in regola per rendere la vita difficile ai londinesi.
Il Palace ha le individualità per spuntarla nei novanta minuti se riesce a imporre il ritmo Premier, ma un pareggio di pura grinta del Rayo per trascinare la sfida oltre il tempo regolamentare è uno scenario da non escludere in una partita comunque con gol.
Pronostici: la scelta del Veggente
• 1X + OVER 1,5 in Crystal Palace-Rayo Vallecano, Conference League, ore 21:00
Vincenti
- FLUMINENSE (in Fluminense-Deportivo La Guaira, Coppa Libertadores, ore 02:30)
- BRAGANTINO (in Bragantino-Carabobo, Coppa Sudamericana, ore 02:30)
- ATLETICO MINEIRO (in Atletico Mineiro-Academia Puerto Cabello, Coppa Sudamericana, ore 00:00)
- VASCO DA GAMA (in Vasco da Gama-Barracas Central, Coppa Sudamericana, ore 02:30)
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus
Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Juventud-Cienciano, Coppa Sudamericana, ore 13:00
- Fluminense-Deportivo La Guaira, Coppa Lbertadores, ore 02:30
- River Plate-Blooming, Coppa Sudamericana, ore 02:30
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi vincenti su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Crystal Palace-Rayo Vallecano, Conference League, ore 21:00
- Corinthians-Platense, Coppa Libertadores, ore 02:30
Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 15.19 GOLDBET ; 15.21 SPORTBET; 15.19 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• 1 + GOL in Juventud-Cienciano, Coppa Sudamericana, ore 00:00
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- 50% sul deposito fino a 50€
- + Rimborso del 30% delle eventuali perdite fino a 950€
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus