I pronostici di mercoledì 27 maggio: finale Conference League, Coppa Libertadores e Sudamericana

I pronostici di mercoledì 27 maggio, finale Conference League, Coppa Libertadores e Coppa Sudamericana

La UEFA cinque anni fa ha creato la Conference League proprio per questo. Regalare la possibilità di sollevare un trofeo continentale non solo a chi non l’ha mai vinto, ma anche a quelle squadre che una competizione europea non hanno mai avuto l’opportunità di giocarla nel corso della loro storia.

È il caso, ad esempio, del Crystal Palace, una delle due finaliste dell’edizione 2025-26 insieme al Rayo Vallecano. I londinesi, in virtù dello storico successo nella penultima edizione dell’FA Cup – in origine avrebbero dovuto misurarsi in Europa League ma per via della regola sulle multiproprietà sono stati “retrocessi” in Conference – hanno sperimentato per la prima volta il brivido del doppio impegno settimanale. Sì, nel lontano 1998 il Palace aveva partecipato all’allora Intertoto ma si trattava solamente di un torneo estivo e non era certo la stessa cosa. Le Eagles ora potrebbero diventare il terzo club inglese dopo West Ham e Chelsea a mettere in bacheca la coppa della terza manifestazione Uefa che ha appena cinque anni di vita.

Anche in Conference la Premier League dimostra di avere ben pochi rivali. Il Crystal Palace, infatti, in campionato ha chiuso soltanto al quindicesimo posto ma in Europa non ha smentito le previsioni dei bookmaker, che sin dall’inizio consideravano la truppa di Oliver Glasner la favorita numero uno per la vittoria finale.

Una finale che vive di un profondo dualismo tattico. Da una parte l’attacco atomico del Crystal Palace, il migliore del torneo con 25 gol complessivi e trascinato dal capocannoniere Sarr (9 reti). Dall’altra la solidità granitica e l’organizzazione del Rayo Vallecano di Inigo Pérez, che ha tutte le carte in regola per rendere la vita difficile ai londinesi.

Il Palace ha le individualità per spuntarla nei novanta minuti se riesce a imporre il ritmo Premier, ma un pareggio di pura grinta del Rayo per trascinare la sfida oltre il tempo regolamentare è uno scenario da non escludere in una partita comunque con gol.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Crystal Palace-Rayo Vallecano, Conference League, ore 21:00

Vincenti

FLUMINENSE (in Fluminense-Deportivo La Guaira, Coppa Libertadores , ore 02:30)

(in Fluminense-Deportivo La Guaira, Coppa Libertadores ore 02:30) BRAGANTINO (in Bragantino-Carabobo, Coppa Sudamericana , ore 02:30)

(in Bragantino-Carabobo, Coppa Sudamericana ore 02:30) ATLETICO MINEIRO (in Atletico Mineiro-Academia Puerto Cabello, Coppa Sudamericana , ore 00:00)

(in Atletico Mineiro-Academia Puerto Cabello, Coppa Sudamericana ore 00:00) VASCO DA GAMA (in Vasco da Gama-Barracas Central, Coppa Sudamericana, ore 02:30)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Juventud-Cienciano , Coppa Sudamericana , ore 13:00

, , ore 13:00 Fluminense-Deportivo La Guaira , Coppa Lbertadores , ore 02:30

, , ore 02:30 River Plate-Blooming, Coppa Sudamericana, ore 02:30

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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Crystal Palace-Rayo Vallecano , Conference League , ore 21:00

, , ore 21:00 Corinthians-Platense, Coppa Libertadores, ore 02:30

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 15.19 GOLDBET ; 15.21 SPORTBET; 15.19 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Juventud-Cienciano, Coppa Sudamericana, ore 00:00