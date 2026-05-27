Pronostico Vasco-Barracas: costretti a vincere

Vasco-Barracas è valida per la sesta e ultima giornata dei gironi di Copa Sudamericana: probabili formazioni e pronostico
Il Vasco si gioca il passaggio del turno in questa sfida interna contro il Barracas che ormai non ha nulla da chiedere. Ma deve vincere e anche farlo con un certo numeri di gol di scarto. E adesso vi spieghiamo il motivo.
Nell’altra partita del girone, quella tra Asuncion e Italiano, i secondi (che hanno gli stessi punti del Vasco) possono centrare una vittoria che, se arrivasse con un certo numero di reti di vantaggio, si potrebbe rivelare decisiva. Il motivo è spiegato: negli scontri diretti che è il primo fattore a decidere nel caso di arrivo a pari punti la qualificazione, non c’è una che ha fatto meglio dell’altra. In poche parole, arrivano al dunque, il Vasco deve vincere (e su questo non ci sono dubbi che lo possa fare e lo farà) e deve cercare di farlo mettendo almeno un paio di reti di differenza. E nemmeno su questo fatto abbiamo dubbi.
Come detto gli argentini del Barracas non hanno nulla da chiedere. Con soli tre punti in classifica sono già eliminati. E quindi è un aiuto per quello che è l’obiettivo dei brasiliani. Sotto vi rimandiamo per il nostro pronostico.
Come vedere Vasco-Barracas in diretta tv e in streaming
Vasco-Barracas è in programma giovedì a mezzanotte. In Italia non si potrà seguire su nessuna piattaforma, infatti nessuno dei nostri canali ha acquisito i diritti di questa manifestazione. Quindi niente diretta tv e nemmeno diretta streaming.
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Comparazione quote
La vittoria del Vasco è quotata 1.33 su Goldbet e Lottomatica e Sportbet. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.65 su Lottomatica.
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Il pronostico
Sarà sicuramente una gara a senso unico per i padroni di casa che la vinceranno con almeno tre reti complessive. E in questo modo si potrà festeggiare il passaggio del turno per la fase a eliminazione diretta.
Le probabili formazioni di Vasco-Barracas
VASCO (4-3-3): Leo Jardim; Puma Rodriguez, Saldivia, Robert Renan, Piton; Hugo Moura, Cauan Barros, Tche Tche; Johan Rojas, Andres Gomez, Spinelli.
BARRACAS (3-4-3): Marcelo Mino; Nicolas Capraro, Fernando Tobio, Gaston Campi; Rafael Barrios, Dardo Miloc, Ivan Tapia, Rodrigo Insua; Norberto Briasco, Gonzalo Morales, Manuel Duarte.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1
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