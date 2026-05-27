Home » CALCIO » Pronostico Vasco-Barracas: costretti a vincere

Pronostico Vasco-Barracas: costretti a vincere

di

Vasco-Barracas è valida per la sesta e ultima giornata dei gironi di Copa Sudamericana: probabili formazioni e pronostico 

Il Vasco si gioca il passaggio del turno in questa sfida interna contro il Barracas che ormai non ha nulla da chiedere. Ma deve vincere e anche farlo con un certo numeri di gol di scarto. E adesso vi spieghiamo il motivo.

Pronostico Vasco-Barracas
Pronostico Vasco-Barracas: costretti a vincere (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Nell’altra partita del girone, quella tra Asuncion e Italiano, i secondi (che hanno gli stessi punti del Vasco) possono centrare una vittoria che, se arrivasse con un certo numero di reti di vantaggio, si potrebbe rivelare decisiva. Il motivo è spiegato: negli scontri diretti che è il primo fattore a decidere nel caso di arrivo a pari punti la qualificazione, non c’è una che ha fatto meglio dell’altra. In poche parole, arrivano al dunque, il Vasco deve vincere (e su questo non ci sono dubbi che lo possa fare e lo farà) e deve cercare di farlo mettendo almeno un paio di reti di differenza. E nemmeno su questo fatto abbiamo dubbi.

Come detto gli argentini del Barracas non hanno nulla da chiedere. Con soli tre punti in classifica sono già eliminati. E quindi è un aiuto per quello che è l’obiettivo dei brasiliani. Sotto vi rimandiamo per il nostro pronostico.

Come vedere Vasco-Barracas in diretta tv e in streaming 

Vasco-Barracas è in programma giovedì a mezzanotte. In Italia non si potrà seguire su nessuna piattaforma, infatti nessuno dei nostri canali ha acquisito i diritti di questa manifestazione. Quindi niente diretta tv e nemmeno diretta streaming.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Vasco è quotata 1.33 su Goldbet e Lottomatica  e Sportbet. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.65 su Lottomatica.

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

Sarà sicuramente una gara a senso unico per i padroni di casa che la vinceranno con almeno tre reti complessive. E in questo modo si potrà festeggiare il passaggio del turno per la fase a eliminazione diretta.

Le probabili formazioni di Vasco-Barracas

VASCO (4-3-3): Leo Jardim; Puma Rodriguez, Saldivia, Robert Renan, Piton; Hugo Moura, Cauan Barros, Tche Tche; Johan Rojas, Andres Gomez, Spinelli.
BARRACAS (3-4-3): Marcelo Mino; Nicolas Capraro, Fernando Tobio, Gaston Campi; Rafael Barrios, Dardo Miloc, Ivan Tapia, Rodrigo Insua; Norberto Briasco, Gonzalo Morales, Manuel Duarte.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Stulic

Pronostico Lecce-Genoa, Di Francesco all’ultimo bivio: cosa serve per la salvezza

Athekame

Pronostico Milan-Cagliari: match point Champions per il Diavolo

Mancini e Gasperini

Pronostico Verona-Roma: Gasp può sfatare un tabù lungo sette anni