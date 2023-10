Federica Masolin, il dietro le quinte accende i fan: mai vista così

Federica Masolin ha sorpreso tutti condividendo un dietro le quinte da far perdere la testa. Nessuno l’aveva mai vista così prima.

Federica Masolin è una delle conduttrici sportive più amate dai tifosi. Classe 1985, nata e cresciuta a Milano, si è fatta strada sul piccolo schermo raggiungendo la consacrazione nella famiglia di Sky Sport. Il suo successo, tuttavia, non si ferma al piccolo schermo: la giornalista gode di un notevole seguito anche sui social, dove si è affermata come una vera e propria icona di bellezza.

Impossibile non notare lo charme della conduttrice. Oltre ad avere uno splendido viso, incorniciato da una lunga chioma castana, la meravigliosa Federica Masolin è dotata di un fisico davvero scolpito. Mantenere la calma davanti alle sue foto e alla sua bellezza fuori dal comune è un’impresa per i follower, con cui interagisce ogni giorno condividendo il suo lavoro ma anche ciò che accade dietro le quinte e la sua vita quotidiana.

Il suo percorso è iniziato quando, a soli 20 anni, è entrata nello staff di Sky Sport grazie ad uno stage. La Masolin, con il passare del tempo, è riuscita a dimostrare le sue doti e le sue qualità, ritagliandosi uno spazio sempre maggiore all’interno dell’azienda che, ormai, è diventata come una seconda famiglia per lei. Prima del successo nazionale in qualità di volto principale della Formula 1, infatti, ha fatto una lunga gavetta.

Federica Masolin, la “sfilata” dietro le quinte incanta tutti: con quel vestito in latex è uno spettacolo

In passato Federica si è dedicata alla copertura della Seria A1, sia maschile che femminile, di pallavolo. È poi passata al calcio e ad eventi sportivi importanti come le Olimpiadi di Londra del 2012 e quelle di Sochi del 2014. L’approdo in Formula 1 è arrivato nello stesso anno, portando la conduttrice a raggiungere nuove soddisfazioni.

La Masolin ha dato prova della sua determinazione, impegnandosi molto per ricoprire il suo ruolo. I risultati non hanno tardato ad arrivare per la conduttrice, che presto ha fatto breccia nel cuore dei telespettatori. Questi ultimi l’apprezzano per la sua professionalità, dedizione e simpatia. E, con la sua bellezza fuori dal comune, Federica ha conquistato in pieno il suo pubblico.

Oggi sono tantissime le persone che la seguono con affetto e non solo sul piccolo schermo: il suo profilo Instagram può vantare oltre 700 mila follower. L’affascinante presentatrice condivide spesso scatti in cui è possibile vederla al lavoro: la Masolin non perde mai la sua classe ed eleganza e ogni suo post finisce col scatenare l’entusiasmo sfegatato dai suoi ammiratori.

Di recente la giornalista ha voluto mostrare il dietro le quinte di ciò che accade in studio in una storia, lasciando i fan a bocca aperta. Federica è apparsa in tutta la sua bellezza, facendo colpo sugli utenti con la sua “sfilata” verso lo studio: la conduttrice, per la serata, ha deciso di indossare un abito nero in latex che le calza proprio a pennello. Un look che i fan hanno apprezzato davvero tanto.