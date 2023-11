Rosso fuoco per l’amazzone del tennis: questa foto ti farà impazzire

Tennis, la splendida atleta ha sfoggiato un abito che faremo davvero fatica a dimenticare: che gambe, e chi se la toglie più dalla testa?

Immaginate, per un attimo, di voler giocare a tennis e di avere una coach così. Un’amazzone, nel vero senso della parola. Statuaria, scolpita, avvenente e provocante come poche altre al mondo. Concentrarsi sulla tecnica sarebbe molto complicato, ma volete mettere il piacere di essere allenati da una donna del genere?

Beato chi può fregiarsi, quindi, del privilegio di condividere il campo e lo spogliatoio con Angelina Shakhraichuk. Il suo sogno era quello di sfondare nel circuito maggiore e di imporsi ad alto livelli, ma il tentativo di scalare la classifica mondiale non le è riuscito. Si è fermata al numero 1020 del ranking Wta e ha poi deciso di lasciarsi l’agonismo alle spalle e di tuffarsi in panchina. Una soluzione ottimale, che le darà la possibilità di continuare a coltivare il suo amore per lo sport e di elargire i suoi trucchi e segreti a quanti avranno l’onore di averla come coach.

Non fa solo questo, in ogni caso, l’affascinante ex tennista nata in Germania, cresciuta in Ucraina e residente, allo stato attuale, in Florida. Ha tantissimi follower, la bella Angelina, che ha saputo conquistare nel tempo con grande pazienza e con una cura certosina del suo profilo Instagram. Se non avete mai visto la sua gallery, è tempo che rimediate: ne rimarrete estasiati.

Tennis, tutti pazzi per Angelina: questo look è illegale

La Shakhraichuk, dicevamo, è talmente bella che non esistono aggettivi in grado di rendere giustizia al suo fascino sconfinato. Lei ne è perfettamente consapevole e sa bene, quindi, come esibire nel migliore dei modi tutto quello di cui Madre Natura le ha fatto dono.

L’ultimo scatto da lei postato sulla nota piattaforma del gruppo Meta è, in questo senso, assolutamente emblematico. L’incantevole Angelina, allenatrice e atleta dalle curve d’oro, indossa un abito che ha mandato in brodo di giuggiole tutti i suoi numerosissimi sostenitori. Un vestito d’un rosso fiammante, con lo scollo all’americana, così corto da coprire solo lo stretto indispensabile, in pratica.

E lei, provate a dire il contrario, in questa foto sembra statuaria come non mai. Merito, sicuramente, anche delle deliziose scarpe gioiello che ha ai piedi, un modello super femminile con il tacco vertiginoso che ha contribuito a slanciare ulteriormente, anche se non ce n’era bisogno, la sua figura già piuttosto avvenente. Uno spettacolo, insomma, assolutamente impareggiabile.