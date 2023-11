Slavia Praga-Roma, Europa League: tv, probabili formazioni, pronostici

Slavia Praga-Roma è una partita valida per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: tv, formazioni, pronostici.

Questa volta Slavia Praga non sarà sinonimo di eliminazione visto che la Roma, proprio in virtù del successo ottenuto ai danni dei cechi due settimane fa (2-0) si è praticamente messa in tasca un pass per la fase ad eliminazione diretta dell’Europa League. Ora non resta che capire se i giallorossi passeranno come primi oppure come secondi: in quest’ultimo caso saranno costretti a disputare, come lo scorso anno, un doppio spareggio per accedere agli ottavi di finale.

Sarà dunque fondamentale evitare la sconfitta a Praga contro una squadra che, a dispetto del risultato finale (2-0), all’Olimpico si è ben comportata pur essendo finita sotto di due gol dopo un quarto d’ora di gioco, trafitta prima da Bove e poi dal solito implacabile Lukaku. Il centravanti belga domenica scorsa ha immediatamente riscattato la prestazione opaca di San Siro contro la sua vecchia squadra, l’Inter, segnando la rete che all’ultimo respiro ha regalato alla Roma tre punti d’oro al termine della sfida con il Lecce, rimontato in pieno recupero (2-1). Riscatto “doppio” per l’ex nerazzurro, che nel corso del primo tempo del match coi salentini aveva sbagliato anche un calcio di rigore. José Mourinho, protagonista dell’ennesimo battibecco a distanza con Maurizio Sarri in vista del derby di domenica, dovrebbe far ruotare più giocatori possibili nella capitale ceca in modo tale da avere forze fresche nell’imminente stracittadina coi biancocelesti.

Mou vuole blindare il primo posto

In mezzo al campo, tra Bove e Cristante, ci sarà Paredes, mentre in porta Svilar prenderà il posto del titolare Rui Patricio. In attacco spazio al tandem formato da Lukaku e Belotti.

Lo Slavia Praga, dicevamo, di punti ne ha 6, tre in meno dei giallorossi ed in caso di vittoria potrebbe tornare a dire la sua per il primo posto. In campionato la squadra di Jindrich Trpisovsky è reduce dalla sconfitta casalinga con il Viktoria Plzen (1-2) che ha consentito ai rivali cittadini dello Sparta di tornare in testa alla classifica. Il tecnico dei biancorossi sembra orientato a confermare lo stesso undici sceso in campo 15 giorni fa all’Olimpico.

Come vedere Slavia Praga-Roma in diretta tv e in streaming

Slavia Praga-Roma è in programma giovedì alle 18:45 e si giocherà alla Fortuna Arena di Praga, in Repubblica Ceca. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Sarà possibile vedere Slavia Praga-Roma anche su DAZN. La piattaforma streaming ormai da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Il derby e la qualificazione già ipotecata potrebbero essere delle fonti di distrazione per una Roma ancora troppo “instabile” e umorale. Senza considerare che lo Slavia Praga davanti al proprio pubblico avrà sicuramente una marcia in più: un pareggio non è da escludere.

Le probabili formazioni di Slavia Praga-Roma

SLAVIA PRAGA (3-5-2): Mandous; Holes, Ogbu, Vlcek; Tomic, Dorley, Wallem, Zafeiris, Provod; Chytil, van Buren.

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Llorente, N’Dicka; Celik, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Belotti, Lukaku.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1