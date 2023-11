I pronostici di giovedì 9 novembre: Europa League e Conference League

I pronostici di giovedì 9 novembre: c’è la quarta giornata della fase a gironi di Europa League e Conference League, in campo tre squadre italiane.

Terminata la due giorni di Champions League, si prosegue con Europa League e Conference League. Nella quarta giornata della fase a gironi ci sono tre squadre italiane in campo: la Roma – che ha già blindato la qualificazione – proverà a mettere al sicuro anche la prima posizione che vale l’accesso diretto agli ottavi di finale. In casa dello Slavia Praga, con il derby alle porte, anche un pareggio farebbe molto comodo agli uomini di Mourinho.

Atalanta e Fiorentina non possono invece permettersi calcoli: contro Sturm Graz e Cucaricki servono i tre punti che dovrebbero puntualmente arrivare vista la netta superiorità sugli avversari.

Pronostici altre partite

Tra le partite da almeno tre gol, oltre alla sfida dei viola, occhio anche a Friburgo-Backa Topola, Qarabag-Bayer Leverkusen e Aston Villa-AZ Alkmaar. Promettono almeno un gol per squadra Ajax-Brighton, Tolosa-Liverpool e Hacken-Molde.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Besiktas vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Besiktas-Bodø Glimt, Conference League, ore 21:00

Vincenti

• Rennes (in Rennes-Panathinaikos, Europa League, ore 18:45)

• Atalanta (in Atalanta-Sturm Graz, Europa League, ore 21:00)

• Real Betis (in Real Betis-Aris Limassol, Europa League, ore 21:00)

• Sporting CP (in Sporting CP-RKS Rakow Czestochowa, Europa League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Qarabag-Bayer Leverkusen, Europa League, ore 18:45

• Friburgo-Backa Topola, Europa League, ore 21:00

• Cukaricki-Fiorentina, Conference League, ore 21:00

• Aston Villa-AZ Alkmaar, Conference League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Ajax-Brighton, Europa League, ore 18:45

• Tolosa-Liverpool, Europa League, ore 18:45

• Hacken-Molde, Europa League, ore 21:00

Il “clamoroso”

Pareggio (in Slavia Praga-Roma, Europa League, ore 18:45)