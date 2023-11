Atalanta-Sturm Graz è una partita valida per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: tv, formazioni, pronostici.

L’Atalanta due settimane fa ha gettato alle ortiche un grossa occasione. Sì, perché in caso di vittoria in Austria, a quest’ora avrebbe potuto affrontare questa sfida di Europa League con maggiore serenità, avendo già la qualificazione in tasca.

Ed invece dopo aver rimontato lo Sturm Graz grazie ad una doppietta di un ritrovato Muriel i nerazzurri di Gian Piero Gasperini si sono fatti raggiungere dalla squadra di Christian Ilzer, che a 10 minuti dal fischio finale – in inferiorità numerica – ha trovato la rete del definitivo 2-2 con il rigore trasformato da Wlodarczyk. La Dea è rimasta in ogni caso al primo posto, salendo a quota 7 punti, ma alle sue spalle ci sono Sporting e Sturm, a -3 dai bergamaschi. Un divario tutt’altro che incolmabile visto che si sono da giocare ancora tre partite, con l’Atalanta che avrà però il significativo vantaggio di affrontare entrambe al Gewiss Stadium. Gasperini dovrà dunque fare in modo che nel match di ritorno contro gli austriaci i suoi non commettano gli stessi errori: non sarà semplice riordinare le idee dopo la sconfitta di sabato scorso con l’Inter, passata indenne da Bergamo (1-2).

La Dea a caccia del terzo successo

Non è bastato il quinto gol di Scamacca in campionato per strappare almeno un punto con gli uomini di Inzaghi, a conferma delle difficoltà della Dea negli scontri diretti.

Quella con l’Inter è stata la prima sconfitta casalinga della stagione per l’Atalanta, che in casa finora non aveva subito neppure un gol tra coppa e campionato. L’umore non sarà particolarmente alto neppure nello spogliatoio dello Sturm, che domenica è incappato in un’altra sconfitta, la seconda consecutiva, stavolta contro il Lask Linz (3-1). Il Salisburgo non se l’è fatto ripetere due volte ed ha effettuato il sorpasso in vetta. Ilzer quasi certamente confermerà il 4-3-1-2 dell’andata, con Prass sulla trequarti alle spalle di Sarkaria e Wlodarczyk, mentre Gasperini riproporrà dal 1′ Muriel al posto di Scamacca.

Come vedere Atalanta-Sturm Graz in diretta tv in chiaro e in streaming

Atalanta-Sturm Graz è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà al Gewiss Stadium di Bergamo. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport (canale 252) e in chiaro su TV8 (canale 8 e 508 HD del digitale terrestre, canale 121 del satellite). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere Atalanta-Sturm Graz anche su DAZN. La piattaforma streaming ormai da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Lo Sturm Graz ha dimostrato di essere una squadra organizzata e capace di tenere testa alla Dea sul piano dell’intensità. L’Atalanta, tuttavia, è superiore agli austriaci e difficilmente commetterà un altro passo falso: non è da escludere che dopo aver subito i primi gol davanti al proprio pubblico contro l’Inter gli uomini di Gasperini tornino a far registrare un altro clean sheet casalingo.

Le probabili formazioni di Atalanta-Sturm Graz

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, de Roon, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners, Lookman; Muriel.

STURM GRAZ (4-3-1-2): Scherpen; Johnston, Affengruber, Wuthrich, Dante; Horvat, Stankovic, Lavalée; Prass; Sarkaria, Wlodarczyk.

L'Atalanta riuscirà a tenere la porta inviolata? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 2-0