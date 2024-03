Genoa-Monza 2-3, highlights VIDEO Serie A: pagelle e moviola

Genoa-Monza: il video con gli highlights e le azioni salienti del match serale di sabato 9 marzo 2024 di Serie A, con gli episodi da moviola e le pagelle.

Il Genoa di Alberto Gilardino, dopo le polemiche della trasferta persa in casa dell’Inter, ospita al Marassi il Monza di Palladino. Entrambe le squadre godono di una buona classifica: sono a distanza dalla zona retrocessione anche se ormai sembra complicato poter agganciare le posizioni più importanti sul lato sinistro della classifica.

La distanza effettiva fra le due società, prima del match, è di 3 punti in favore dei brianzoli. La zona retrocessione è abbastanza costipata: ci sono 7 squadre in soli 3 punti. Una vittoria garantirebbe dunque tranquillità sia ai liguri che ai brianzoli. Genoa conferma Retegui in attacco, affiancato da Gudmundsson. A centrocampo si rivede dal 1′ Strootman, schierato al centro con Badelj e Frendrup. Il Monza risponde con i due trequartisti Mota e Colpani dietro la punta Djuric.

Gilardino lascia di nuovo in panchina Malinovskyi, mentre conferma in campo come esterni a tutta fascia Messias e Sabelli. Palladino, invece, non schiera dal 1′ Maldini, Valentin Carboni e Zerbin. Panchina anche per Colombo. L’incrocio delle due squadre sottende anche a suggestioni di trasferimenti: il Monza potrebbe pensare proprio a Gilardino come erede di Palladino sulla panchina.

Momenti clou della sfida

I padroni di casa partono con più intraprendenza e si rendono subito pericolosi con Messias, ma il Monza trova il modo di reagire e all’8′ va già in vantaggio con il capitano Pessina, servito da una sponda di testa di Colpani. Al 18′, i brianzoli raddoppiano con un gran goal: Mota infila il pallone in semi-rovesciata sugli sviluppi di un corner battuto corto e poi perfezionato da un cross teso di Andrea Colpani. Proprio Colpani, al 26′, colpisce la traversa dopo una grande azione, con dribbling e tiro a giro dal limite.

Sembra che il Genoa non abbia più la forza per reagire, e il primo tempo si chiude in controllo per i brianzoli. Il tocco di mano di Marì permette però ai liguri di tornare in partita al 50′: la VAR chiama l’arbitro per fargli assegnare il rigore, Gudmundsson si fa parare la prima esecuzione, ma ribatte in rete con tap-in immediato. Il nuovo entrato Carvalho Olivera alias Vitinha trova il pareggio al 68′: il portoghese recupera palla, trova lo spazio buono e sorprende il portiere del Monza. Al 70′ Badelj potrebbe buttare dentro il 3-2, ma viene anticipato sul più bello da Mota.

Ci provano ancora Messias e Retegui, senza successo. Ma nel miglior momento del Genoa, il Monza riesce a trovare il goal con Maldini: al 79′, il figlio d’arte tira respinge in porta la ribattuta di Martinez su tiro di Valentin Carboni. Il Genoa ci crede fino alla fine ma non riesce a trovare il goal del pareggio.

Tabellino e pagelle di Genoa-Monza

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vogliacco (45′, Spence); Sabelli (84′, Ekuban), Strootman (45′, Vitinha), Badelj (87′, Thorsby), Frendrup (45′, Frendrup), Messias; Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Marì, A. Carboni; Birindelli, Bondo, Pessina (86′, Machín), Akpa Akpro (75′, V. Carboni); Colpani (63′, Kyriakopoulos), Mota (75′, Maldini); Djuric. All. Palladino

ARBITRO: Ermanno Feliciani di Teramo

MARCATORI: 8′, Pessina; 18′, Mota, 52′, Gudmundsson; 68′, Vitinha; 79′, Maldini

NOTE: Ammoniti: 17′, Sabelli; 44′, Djuric. Recupero: 5′

Il migliore in campo è Colpani: il ragazzo lavora bene con e senza pallone e sa rendersi pericoloso con ogni iniziativa, e non è un caso che tutti i goal partano da una sua iniziativa (7,5). Che gran goal che ha fatto Mota: il portoghese gioca con più fiducia nei propri colpi e si vede (7). Nel primo tempo, nel Genoa, il più vivace è Messias, ma i suoi assolo non riescono a cambiare il match (6). Bene in difesa Birindelli: respinge parecchi cross, facendosi sempre trovare nel posto giusto (6,5). Passina gioca con personalità e grande impegno in ogni frangente della gara (7).

Strootman gioca bene da filtro ma non riesce mai a dare velocità all’azione con i suoi passaggi (5,5). Il peggiore in campo è Vogliacco (5). Meglio il subentrato Spence, ma non di molto (5,5). Nel Monza il meno positivo è invece Marí (5,5). Per i liguri, il ritorno in partita è tutto merito della tenacia, della voglia e dei colpi di Vitinha (7).

Moviola e gli highlights della gara

Dubbi sul corner da cui nasce il secondo goal del Monza. C’è bisogno della VAR per segnalare all’arbitro l’evidente tocco di mano di Marì in area nel secondo tempo.

Ecco gli highlights della gara